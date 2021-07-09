Игроки сборной России не стали благодарить Станислава Черчесова за совместную работу в соцсетях
Очень красноречивое молчание.
Очень красноречивое молчание.
Почти сутки прошли с момента отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Уже, кажется, все желающие высказались по этому поводу в соцсетях — только его подопечные (теперь уже бывшие) хранят молчание. Из 26 футболистов, ездивших на Евро, благодарность Черчесову за совместную работу не выразил ни один! По крайней мере — публично.
После бесславного вылета сборной России с Евро-2020 игроки, не сговариваясь, исчезли из публичного пространства: 12 из 23 футболистов (у троих нет «Инстаграма»), ездивших на чемпионат Европы, с тех пор не обновляли социальные сети.
Жирков, Макаров и Кузяев выкладывали посты с отдыха, а Шунин, Дюпин, Мухин, Оздоев, Заболотный и Дзюба — с тренировочных сборов. Только два футболиста вышли в медийное пространство: Кудряшов дал небольшое интервью о провале сборной на Евро-2020, а Денис Черышев извинился перед болельщиками за неудовлетворительный результат, выложив пост с комментарием.
Очевидно, игроки поблагодарили Станислава Черчесова за совместную работу в командном чате, но почему они это не сделали публично? В эпоху социальных сетей такие проявления поддержки — в порядке вещей. Почему бы не сказать тренеру «спасибо за доверие», «приятно было с вами поработать» напоследок? Ведь тот же Роман Зобнин и Георгий Джикия после ухода Доменико Тедеско благодарили немецкого специалиста за время, проведённое вместе.
Побоялись хейта со стороны болельщиков? Постеснялись? Как бы то ни было, коллективное молчание игроков национальной команды говорит о многом. Если бы действительно переживали по этому поводу и были категорически не согласны с решением РФС — наверное, дали бы понять.
На контрасте можно вспомнить, как, например, футболисты «Реала» провожали Карло Анчелотти из мадридского клуба.
Удивительно, что даже Артём Дзюба, капитан сборной, который должен был быть признателен Черчесову за доверие и возвращение в национальную команду, не поблагодарил тренера во всеуслышание за плодотворное сотрудничество. Хотя, возможно, собирается с мыслями.