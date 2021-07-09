Защитник ЦСКА Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России: «Да, такая вероятность есть»

— Видишь ли ты себя в дальнейшем в сборной?
— Я часто разговариваю с семьей, с близкими людьми на эту тему. Точно не планирую играть до 35−37 лет как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом. Перед продлением контракта я общался на эту тему с Романом Юрьевичем (Бабаевым, гендиректором ЦСКА — Sport24).
— На ЧМ в Катаре мы тебя увидим?
— Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС.
— А есть вероятность, что болельщики вообще не увидят тебя больше в составе сборной России?
— Да, такая вероятность есть.
Уроженец Бразилии Марио Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года, а в сборной России дебютировал в 2017 году. В составе российской национальной команды он принял участие в 32 матчах, в которых забил 5 голов.