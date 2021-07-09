Черышев первым из основных игроков сборной поблагодарил Черчесова за работу

«Спасибо за доверие все эти годы», — написал Черышев, опубликовав в сторис своего Instagram совместную фотографию с Черчесовым.

Вчера, 8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года. При нем команда приняла участие в домашних Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы) и чемпионате мира-2018 (¼ финала), двух сезонах Лиги наций (не вышла в дивизион А), отборе и финальном турнире Евро-2020 (не вышла из группы), а также стартовала в цикле ЧМ-2022.