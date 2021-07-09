«Искренне прошу прощения за это. Не судите меня строго». Фернандес извинился за то, что практически не говорит на русском

— Многие интересуются: почему вы практически никогда не говорите на русском?

— Честно вам говорю: для того, чтобы выучить русский язык, мне бы пришлось закончить с футболом. Тогда я бы пошел в школу, каждый день ходил на занятия и занимался только русским языком. Настолько это сложный язык! Я, конечно, уже многое начал понимать, но чтобы давать интервью на русском языке… Нет, это практически нереально. Искренне прошу прощения за это. Не судите меня строго.

— А жена планирует выучить русский?

— Она уже знает больше, чем я. Чтобы пройти первый этап получения гражданства, она должна была отвечать на русском. В итоге Марьяна выучила 5 диалогов и использовала их. Она села за компьютер и отвечала в онлайн режиме — всё по-русски! — сказал Фернандес.