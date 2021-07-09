Каспер Шмейхель рассказал, что сборная Дании смотрела видео празднования датских болельщиков для мотивации

«Я испытываю очень странные чувства от возвращения домой. Мы не готовы возвращаться. Жаль, что мы находимся здесь именно сейчас, а не позже. С другой стороны, здорово вновь увидеть близких. Пока мы были на Евро, мы смотрели видео с улиц и площадей Дании и использовали их как дополнительный источник для мотивации», — приводит Politiken слова Шмейхеля.