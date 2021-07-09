Сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса
Футбольная сборная Италии закрылась на базе в Коверчано в преддверии финального матча на чемпионате Европы по футболу с командой Англии
Футбольная сборная Италии закрылась на базе в Коверчано в преддверии финального матча на чемпионате Европы по футболу с командой Англии
Как сообщает газета la Repubblica, после победной игры с Испанией трое журналистов — комментатор и операторы государственной телерадиокорпорации Rai — сдали положительные тесты на COVID-19.
Отмечается, что двое из них находились в Лондоне, другой оставался во Флоренции, неподалеку от которой расположена база в местечке Коверчано. Все они ранее были вакцинированы, а сейчас имеют легкие симптомы заболевания.
О произошедшем проинформирована итальянская футбольная федерация, которая приняла решение закрыть спортивный центр для защиты футболистов. Предстоящие
Футболисты итальянской сборной, как считается, не подвержены опасности заражения, так как в последние дни не контактировали с инфицированными. К тому же перед чемпионатом вся команда получила прививки от COVID-19.