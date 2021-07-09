Сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса

Футбол Евро 2020 Финал, 11.07.2021, 22:00 Италия - Англия -

Как сообщает газета la Repubblica, после победной игры с Испанией трое журналистов — комментатор и операторы государственной телерадиокорпорации Rai — сдали положительные тесты на COVID-19.

Отмечается, что двое из них находились в Лондоне, другой оставался во Флоренции, неподалеку от которой расположена база в местечке Коверчано. Все они ранее были вакцинированы, а сейчас имеют легкие симптомы заболевания.

О произошедшем проинформирована итальянская футбольная федерация, которая приняла решение закрыть спортивный центр для защиты футболистов. Предстоящие пресс-конференции будут проведены в удаленном режиме.