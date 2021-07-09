Из космоса в отставку. Главные победы и поражения Черчесова в сборной

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
17:09 (мск), источник: РБК

Из космоса в отставку. Главные победы и поражения Черчесова в сборной

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. О главных победах и поражениях российских футболистов под руководством Черчесова — в материале РБК.

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Источник: Reuters

Начало работы в сборной России

После провала российской команды на Евро-2016 Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками и ушел с поста главного тренера. На смену ему пришел Станислав Черчесов, контракт которого действовал до окончания чемпионата мира 2018 года. Несмотря на нестабильные показатели в товарищеских матчах и регулярное обновление антирекордов (в декабре 2017 года сборная опустилась на 56 место в рейтинге ФИФА), национальной команде удалось одержать первую в истории победу на Кубке конфедераций. Россияне тогда обыграли команду Новой Зеландии.

Топ-5 лучших матчей

5. Россия — Новая Зеландия — 2:0

Этот матч стал первой значимой победой сборной России с новым тренером. На 31-ой минуте полузащитник Денис Глушаков после передачи Дмитрия Полоза открыл счет (мяч позже.был засчитан как автогол новозеландского защитника Майкла Боксолла, который коснулся мяча последним). После серии динамичных, но безуспешных атак на 69-ой минуте Федор Смолов установил окончательный счет.

4. Россия — Саудовская Аравия — 5:0

Матч-открытие чемпионата мира 2018 года завершился разгромом команды Саудовской Аравии. В первом тайме российским футболистам удалось забить два мяча: автором первого гола стал полузащитник Юрий Газинский, а второго — Денис Черышев, вышедший на замену вместо травмированного Алана Дзагоева. Во втором тайме Артем Дзюба, появившийся на поле только на 70-ой минуте, одним из первых касаний забил третий гол в ворота противника. Еще два мяча забили Денис Черышев, оформивший дубль и Александр Головин.

3. Россия — Египет — 3:1

Счет был открыт в начале второго тайма: египетский защитник Ахмет Фатхи, опекая Артема Дзюбу, срезал мяч в ближний угол своих ворот. Второй мяч забил Денис Черышев после передачи Марио Фернандеса, а еще через несколько минут отличился Артем Дзюба. На 73-й минуте египтяне отыграли один мяч благодаря голу Мохаммеда Салаха с пенальти. Эта победа позволила сборной впервые в новейшей истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Именно после этого матча комментатор Владимир Стогниенко в прямом эфире включил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».

2. Россия — Хорватия — 2:2 (3:4) (пенальти)

Последняя и самая напряженная игра для сборной России на ЧМ-2018. Счет в матче открыл Денис Черышев дальним ударом на 31-ой минуте встречи. Через несколько минут защита российской команды пропустила атаку по левому флангу, и Андре Крамарич сравнял счет (1:1). Еще два гола были забиты в дополнительное время: на 100-ой минуте Домагой Вида вывел хорватов вперед, а на.115-ой минуте Марио Фернандес сделал счет 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 4:3.

1. Россия — Испания — 1:1 (4:3) (пенальти)

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Самым триумфальным матчем сборной России под руководством Станислава Черчесова была встреча с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Сначала Сергей Игнашевич отправил мяч в собственные ворота, но на 41-ой минуте Артем Дзюба исправил ситуацию, реализовав 11-метровый удар в ворота испанцев. Решающей стала послематчевая серия пенальти, по результатам которой сборная России одержала победу со счетом 4:3. Одним из лучших моментов этого матча стал сейв Игоря Акинфеева, который принес победу России в этой встрече. Впервые после распада СССР национальная сборная вышла в ¼ финала чемпионата мира.

По окончании турнира Черчесов был одним из претендентов на приз тренера года по версии ФИФА, а контракт с РФС был продлен. Однако после успеха на ЧМ 2018 у сборной начались проблемы.

Топ-5 худших матчей

5. Россия — Бразилия — 0:3

За полгода до ЧМ-2018 сборная России провела сразу несколько матчей с топовыми соперниками — Францией, Испанией, Аргентиной, Бразилией. Встреча с пентакампеонами получилась у команды Станислава Черчесова, мягко говоря, не лучшей — весь матч бразильцы «возили» россиян и в итоге победили со счетом 3:0 с разницей ударов в створ 13:4. И это при отсутствии главной звезды сборной — Неймара.

4. Россия — Португалия — 0:1

В рамках Кубка конфедераций в 2017 году российская команда встретилась с португальцами. Справедливости ради стоит упомянуть, что сборная России несильно уступала противникам в количестве ударов по воротам, пасов и владении мячом, однако все же потерпела поражение. Победу португальцам принес гол Криштиану Роналду на 8-ой минуте матча. В итоге россиянам не удалось выйти из группы.

3. Россия — Дания — 1:4

Евро-2020 стал чередой неудач для национальной сборной. 21 июня российская команда встретилась с датчанами — победа в том матче обеспечивала бы выход россиян в плей-офф со второго места. Однако команда Черчесова показала слабую игру, пропустив четырежды. Лучший бомбардир сборной Артем Дзюба забил единственный для россиян гол — с пенальти. Россия проиграла со счетом 1:4, опустилась на последнее место в группе и вылетела с Евро.

2. Россия — Бельгия — 0:3

Проигрыш команде Дании стал не первым провалом на чемпионате Европы. Чуть ранее российские футболисты потерпели поражение в матче против Бельгии. Однако если встреча с Данией закончилась хотя бы одним голом в ворота противника, то здесь не было ни одной успешной атаки. Слабое владение мячом, низкое качество передач и грубые ошибки в обороне привели к разгромному счету.

1. Россия — Сербия — 0:5

18 ноября 2020 года российские футболисты разгромно проиграли сербам в матче шестого тура Лиги наций — 0:5. Несмотря на высокие статистические данные российской команды относительно противника (56% владения мячом, 445 пасов, 81% точности пасов, 20 ударов по воротам), сербам удалось разгромить нашу сборную, что стало одним из наихудших результатов для отечественного футбола за последние 20 лет. Более крупное поражение сборной России было только в 2004-м — 1:7 от Португалии.

На данный момент неизвестно, кто займет пост главного тренера сборной: РФС все еще в поиске кандидатов. Однако можно без сомнения утверждать, что под руководством Станислава Черчесова российская команда переживала как ранее недосягаемые триумфы, так и неприятные поражения.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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