Из космоса в отставку. Главные победы и поражения Черчесова в сборной

Начало работы в сборной России

После провала российской команды на Евро-2016 Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками и ушел с поста главного тренера. На смену ему пришел Станислав Черчесов, контракт которого действовал до окончания чемпионата мира 2018 года. Несмотря на нестабильные показатели в товарищеских матчах и регулярное обновление антирекордов (в декабре 2017 года сборная опустилась на 56 место в рейтинге ФИФА), национальной команде удалось одержать первую в истории победу на Кубке конфедераций. Россияне тогда обыграли команду Новой Зеландии.

Топ-5 лучших матчей

5. Россия — Новая Зеландия — 2:0

Этот матч стал первой значимой победой сборной России с новым тренером. На 31-ой минуте полузащитник Денис Глушаков после передачи Дмитрия Полоза открыл счет (мяч позже.был засчитан как автогол новозеландского защитника Майкла Боксолла, который коснулся мяча последним). После серии динамичных, но безуспешных атак на 69-ой минуте Федор Смолов установил окончательный счет.

4. Россия — Саудовская Аравия — 5:0

Матч-открытие чемпионата мира 2018 года завершился разгромом команды Саудовской Аравии. В первом тайме российским футболистам удалось забить два мяча: автором первого гола стал полузащитник Юрий Газинский, а второго — Денис Черышев, вышедший на замену вместо травмированного Алана Дзагоева. Во втором тайме Артем Дзюба, появившийся на поле только на 70-ой минуте, одним из первых касаний забил третий гол в ворота противника. Еще два мяча забили Денис Черышев, оформивший дубль и Александр Головин.

3. Россия — Египет — 3:1

Счет был открыт в начале второго тайма: египетский защитник Ахмет Фатхи, опекая Артема Дзюбу, срезал мяч в ближний угол своих ворот. Второй мяч забил Денис Черышев после передачи Марио Фернандеса, а еще через несколько минут отличился Артем Дзюба. На 73-й минуте египтяне отыграли один мяч благодаря голу Мохаммеда Салаха с пенальти. Эта победа позволила сборной впервые в новейшей истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Именно после этого матча комментатор Владимир Стогниенко в прямом эфире включил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».

2. Россия — Хорватия — 2:2 (3:4) (пенальти)

Последняя и самая напряженная игра для сборной России на ЧМ-2018. Счет в матче открыл Денис Черышев дальним ударом на 31-ой минуте встречи. Через несколько минут защита российской команды пропустила атаку по левому флангу, и Андре Крамарич сравнял счет (1:1). Еще два гола были забиты в дополнительное время: на 100-ой минуте Домагой Вида вывел хорватов вперед, а на.115-ой минуте Марио Фернандес сделал счет 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 4:3.

1. Россия — Испания — 1:1 (4:3) (пенальти)

Самым триумфальным матчем сборной России под руководством Станислава Черчесова была встреча с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Сначала Сергей Игнашевич отправил мяч в собственные ворота, но на 41-ой минуте Артем Дзюба исправил ситуацию, реализовав 11-метровый удар в ворота испанцев. Решающей стала послематчевая серия пенальти, по результатам которой сборная России одержала победу со счетом 4:3. Одним из лучших моментов этого матча стал сейв Игоря Акинфеева, который принес победу России в этой встрече. Впервые после распада СССР национальная сборная вышла в ¼ финала чемпионата мира.

По окончании турнира Черчесов был одним из претендентов на приз тренера года по версии ФИФА, а контракт с РФС был продлен. Однако после успеха на ЧМ 2018 у сборной начались проблемы.

Топ-5 худших матчей

5. Россия — Бразилия — 0:3

За полгода до ЧМ-2018 сборная России провела сразу несколько матчей с топовыми соперниками — Францией, Испанией, Аргентиной, Бразилией. Встреча с пентакампеонами получилась у команды Станислава Черчесова, мягко говоря, не лучшей — весь матч бразильцы «возили» россиян и в итоге победили со счетом 3:0 с разницей ударов в створ 13:4. И это при отсутствии главной звезды сборной — Неймара.

4. Россия — Португалия — 0:1

В рамках Кубка конфедераций в 2017 году российская команда встретилась с португальцами. Справедливости ради стоит упомянуть, что сборная России несильно уступала противникам в количестве ударов по воротам, пасов и владении мячом, однако все же потерпела поражение. Победу португальцам принес гол Криштиану Роналду на 8-ой минуте матча. В итоге россиянам не удалось выйти из группы.

3. Россия — Дания — 1:4

Евро-2020 стал чередой неудач для национальной сборной. 21 июня российская команда встретилась с датчанами — победа в том матче обеспечивала бы выход россиян в плей-офф со второго места. Однако команда Черчесова показала слабую игру, пропустив четырежды. Лучший бомбардир сборной Артем Дзюба забил единственный для россиян гол — с пенальти. Россия проиграла со счетом 1:4, опустилась на последнее место в группе и вылетела с Евро.

2. Россия — Бельгия — 0:3

Проигрыш команде Дании стал не первым провалом на чемпионате Европы. Чуть ранее российские футболисты потерпели поражение в матче против Бельгии. Однако если встреча с Данией закончилась хотя бы одним голом в ворота противника, то здесь не было ни одной успешной атаки. Слабое владение мячом, низкое качество передач и грубые ошибки в обороне привели к разгромному счету.

1. Россия — Сербия — 0:5

18 ноября 2020 года российские футболисты разгромно проиграли сербам в матче шестого тура Лиги наций — 0:5. Несмотря на высокие статистические данные российской команды относительно противника (56% владения мячом, 445 пасов, 81% точности пасов, 20 ударов по воротам), сербам удалось разгромить нашу сборную, что стало одним из наихудших результатов для отечественного футбола за последние 20 лет. Более крупное поражение сборной России было только в 2004-м — 1:7 от Португалии.

На данный момент неизвестно, кто займет пост главного тренера сборной: РФС все еще в поиске кандидатов. Однако можно без сомнения утверждать, что под руководством Станислава Черчесова российская команда переживала как ранее недосягаемые триумфы, так и неприятные поражения.