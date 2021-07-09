«Сложно и неправильно»: Чеферин — о формате проведения Евро-2020

«Если вы спросите меня, я бы больше так не поступал. Это слишком сложно и неправильно. Некоторым командам нужно покрывать расстояние более 10 000 километров, другим — около 1000. Это несправедливо, в том числе для болельщиков. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней — в Баку, это 4,5 часа полета. Это слишком сложно. Это была интересная идея, но ее трудно было реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова», — приводит слова Чеферина hln.be со ссылкой на Би-би-си.