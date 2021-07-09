Орлов: Черчесов благородно отказался от компенсации, и мы должны сказать ему спасибо
Популярный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
Популярный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Черчесов поступил благородно, отказавшись от компенсации. Мы должны сказать ему спасибо за его пять лет работы.
Всё шло к увольнению Черчесова. Конечно, он не подготовился к
Техком признал выступление неудовлетворительным, но