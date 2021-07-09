Саутгейт написал письмо населению Англии перед финалом Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Саутгейт написал письмо населению Англии перед финалом Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал письмо, адресованное всем жителям страны, в преддверии финального матча Евро-2020.

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Источник: Reuters

В нём специалист сделал акцент на патриотизме и чувстве национальной идентичности.

— Дорогая Англия, это был чрезвычайно трудный год. Все в этой стране напрямую пострадали от изоляции и потерь. Но мы также видели бесчисленное количество примеров героизма и самопожертвования. Это дало нам всем новое понимание хрупкости жизни и того, что действительно важно. Когда вы думаете об общей схеме вещей, возможно, футбол не так уж важен. И то, о чем я хочу поговорить сегодня, намного больше, чем футбол.

Футбол

Евро 2020
Финал, 11.07.2021, 22:00

Италия-Англия-

Есть кое-что, что я говорю нашим игрокам перед каждой игрой в Англии, и я повторяю это потому, что действительно верю в это всем своим сердцем. Я говорю им, что когда вы выходите на поле в этой форме, у вас есть возможность творить историю, которую люди запомнят навсегда. Вы являетесь частью опыта, который длится в коллективном сознании нашей страны.

Когда играет Англия, это не несколько тысяч или даже несколько миллионов просмотров по подписке. Вы представляете более 50 миллионов человек. Вы помните, где смотрели матчи сборной Англии. И с кем вы смотрели. И кем вы были в то время.

Как и в случае с нашими собственными воспоминаниями о просмотре матчей сборной Англии, у каждого свое представление о том, что на самом деле означает быть англичанином. Что значит гордость.

Для меня лично мое чувство идентичности и ценностей тесно связано с моей семьей и, в частности, с моим дедушкой. Он был ярым патриотом и гордым военным, служившим во время Второй мировой войны. Идея представлять «королеву и страну» всегда была важна для меня. Мы так хорошо устраиваем зрелища в Британии, и, когда я рос, такие вещи, как серебряный юбилей королевы и королевские свадьбы, оказали на меня влияние. Я верю, что эта гордость есть у каждого, включая наших футболистов. Каждая игра, независимо от соперника, может запомниться болельщику сборной Англии на всю жизнь.

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Независимо от вашего воспитания и политики, ясно одно: мы невероятная нация, которая внесла огромный вклад в искусство, науку и спорт. У нас есть особая идентичность, и это остается мощным мотиватором. Мы независимые мыслители. Мы говорим по важным для нас вопросам, и мы этим гордимся.

Конечно, нас с моими игроками будут судить по выигранным матчам. Только одна команда может выиграть Евро. Мы никогда не делали этого раньше и очень хотим сделать это впервые. Поверьте мне. Но реальность такова, что результат — это лишь малая часть успеха. Когда играет Англия, на карту поставлено гораздо большее. Речь идет о том, как мы ведем себя на поле и за его пределами, как мы объединяем людей, как мы вдохновляем и объединяем, как мы создаем воспоминания, которые длятся дольше 90 минут.

Я думаю обо всех маленьких детях, которые будут смотреть этим летом, рисуя свои первые рисунки. Что бы ни случилось, я просто надеюсь, что их родители, учителя и руководители клубов обратятся к ним и скажут: «Смотрите, так можно представить свою страну. Вот что такое Англия. Это то, что возможно».

Если мы сможем это сделать, это будет лето, которым можно будет гордиться, — написал Саутгейт на странице The Players Tribune.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии пройдёт в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

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История чемпионатов Европы
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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