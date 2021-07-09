Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Сильно!

Станислав Черчесов и сборная России — всё. РФС объявил об уходе тренера ещё вчера. Но окончательно контракт расторгли только сегодня. Мы узнали подробности.

Черчесов отказался от пяти миллионов евро

8 июля президент РФС Александр Дюков встретился с Черчесовым и сообщил ему о решении расторгнуть контракт. Но окончательное понимание по условиям пришло сегодня. Главный тренер отказался от компенсации, которая полагалась ему за досрочный разрыв соглашения. По нашей информации, в контракте Черчесова с РФС была прописана неустойка в размере пяти миллионов евро. Именно от такой суммы отказался тренер. При этом всему штабу Станислава Саламовича, за исключением его самого, будет выплачена зарплата до конца 2021 года.

Как бы ни относились к работе Черчесова на посту тренера сборной, данный поступок — очень крутой. По информации Сергея Егорова, ещё на встрече с Дюковым Черчесов сказал: «Мне ничего не надо, рассчитайтесь со штабом». Сильно! За это тренеру отдельный респект.

Что дальше для Черчесова и РФС

По сообщениям наших источников, Черчесов планирует взять творческую паузу хотя бы на полгода. В первую очередь, это связано с тем, что в ближайшее время тренерских вакансий будет минимум. А Черчесов не из тех, кто примет первое попавшееся предложение. Он точно будет ждать подходящего варианта. У нас нет инсайдов по клубам, которые могут быть заинтересованы в тренере. Но лично я уверен, что если у Витории не получится в «Спартаке», Черчесова мы увидим именно там.

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Что касается РФС, то сейчас наш верховный футбольный орган в поисках нового главного тренера для сборной. Фамилии всё те же: Боаш, Кунц, Лёв, Петкович. Нельзя исключать и появления других кандидатов. Кстати, отказ Черчесова от такой огромной компенсации вполне может помочь Дюкову найти нового тренера. Пять миллионов евро никогда не бывают лишними. Так что Черчесов напоследок помог нашему футболу.