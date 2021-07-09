Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Сильно!

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
9 июля, источник: Чемпионат.com

Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Сильно!

Напоследок он помог нашему футболу. Инсайды по расторжению договора тренера с РФС.

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Источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов и сборная России — всё. РФС объявил об уходе тренера ещё вчера. Но окончательно контракт расторгли только сегодня. Мы узнали подробности.

Черчесов отказался от пяти миллионов евро

8 июля президент РФС Александр Дюков встретился с Черчесовым и сообщил ему о решении расторгнуть контракт. Но окончательное понимание по условиям пришло сегодня. Главный тренер отказался от компенсации, которая полагалась ему за досрочный разрыв соглашения. По нашей информации, в контракте Черчесова с РФС была прописана неустойка в размере пяти миллионов евро. Именно от такой суммы отказался тренер. При этом всему штабу Станислава Саламовича, за исключением его самого, будет выплачена зарплата до конца 2021 года.

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Как бы ни относились к работе Черчесова на посту тренера сборной, данный поступок — очень крутой. По информации Сергея Егорова, ещё на встрече с Дюковым Черчесов сказал: «Мне ничего не надо, рассчитайтесь со штабом». Сильно! За это тренеру отдельный респект.

Что дальше для Черчесова и РФС

По сообщениям наших источников, Черчесов планирует взять творческую паузу хотя бы на полгода. В первую очередь, это связано с тем, что в ближайшее время тренерских вакансий будет минимум. А Черчесов не из тех, кто примет первое попавшееся предложение. Он точно будет ждать подходящего варианта. У нас нет инсайдов по клубам, которые могут быть заинтересованы в тренере. Но лично я уверен, что если у Витории не получится в «Спартаке», Черчесова мы увидим именно там.

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Что касается РФС, то сейчас наш верховный футбольный орган в поисках нового главного тренера для сборной. Фамилии всё те же: Боаш, Кунц, Лёв, Петкович. Нельзя исключать и появления других кандидатов. Кстати, отказ Черчесова от такой огромной компенсации вполне может помочь Дюкову найти нового тренера. Пять миллионов евро никогда не бывают лишними. Так что Черчесов напоследок помог нашему футболу.

Андрей Панков

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Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2012
Польша/Украина
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Испания
Испания
2
Италия
Италия
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Португалия
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