Артём Дзюба — лучший игрок сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored

Лучшим футболистом стал нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба. Форвард получил рейтинг 6,93. В тройку лучших игроков турнира в сборной России также вошли полузащитник Далер Кузяев (6,90) и вратарь Матвей Сафонов (6,84).

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.