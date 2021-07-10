Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро

Мендес попросил Нурмагомедова поделиться своим мнением о предстоящем финале Евро по просьбам фанатов. 32-летний боец отметил, что шансы на победу есть у обеих команд, но отдал предпочтение подопечным Гарета Саутгейта.

«На стороне Италии — опыт. А англичане более молодая команда и превосходит соперника в скорости. Думаю, они победят. Тем более, что им придется играть дома», — заявил Нурмагомедов. Он также напомнил, что единственную победу на международных турнирах сборная Англии также одержала, выступая в родных стенах — на чемпионате мира в 1966 году. 2 июля Нурмагомедов назвал Англию одним из фаворитов турнира.