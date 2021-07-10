Уокер об Англии в финале Евро: «Мы высоко подняли планку для будущего поколения»

«После чемпионата мира каждый из нас играл в больших матчах за свои клубы. На чемпионате мира же у нас была яркая, но молодая команда, в которой очень немногие на тот момент выиграли что-то серьезное или участвовали в топовых матчах. Так что все сводится к процессу развития.



Можно посмотреть на французскую команду — фантастические игроки, невероятное качество на ключевых позициях. Но им пришлось пройти через весь этот процесс, чтобы достичь того, чего они достигли.



Надеюсь, теперь мы проходим через тот же процесс. Мы прошли в полуфинал, теперь нас ждет финал, но это не может прекратиться сейчас. Мы очень высоко подняли планку для будущего поколения, и надеюсь, что они смогут поддерживать эти стандарты вместе с теми опытными игроками, которые ведут нас за собой, толкают нас вперед», — сказал Уокер.