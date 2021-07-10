Черчесов — снова «просто космос». Отказ от неустойки — гордость, которая вызывает уважение
Плевать, что он многим не нравился. Черчесов остался самим собой, хотя мог просто забрать пять миллионов евро.
Плевать, что он многим не нравился. Черчесов остался самим собой, хотя мог просто забрать пять миллионов евро.
Станислав Черчесов покинул сборную России. Этого ждали многие, и теперь эти люди могут вдоволь насладиться моментом. Я и сам писал о необходимости отставки Черчесова из сборной: хейта и токсичности вокруг неё после провала на Евро стало слишком много. А после
Сразу после неё, когда эмоции чуть остыли, возникла мысль: Черчесова на самом деле жалко. Он пришёл отвечать на вопросы честно, делал это очень долго, но, к сожалению, прямые эфиры — это не его. И провал на той
Уважение — вот что должен получить Черчесов после такого ухода из команды. Что всегда бесило его хейтеров, если мы говорим о
«Раз вы в меня не верите — оставьте себе», — уверен, Черчесов, скорее, думал об этом, отказываясь от заоблачных сумм, чем о своей репутации. А может, особо и не думал, а просто поступил гордо, как поступал всегда — когда ставил в защиту Семёнова, когда не вызывал Смолова, когда просил не использовать слово «проблема». И когда не испугался выйти в прямой эфир тоже.
Да, эту гордость многие ставили ему в упрёк, но когда она проявляется даже в такие моменты — это заслуживает уважения. Черчесов может быть далеко не выдающимся тренером, к нему могут и должны быть вопросы по странным вызовам футболистов в сборную, он может быть неприятным для
Вряд ли мнение многих болельщиков об уже бывшем главном тренере сборной теперь поменяется. И вряд ли это было целью Черчесова — он сам честно говорил: задачи нравиться у него нет. И за эту честность, и за ту, с которой он отказался от почти полумиллиарда рублей, Станиславу Саламовичу хочется сказать спасибо. Это действительно круто, это действительно «просто космос» для сегодняшнего дня. Уверен, почти любой иностранец забрал бы деньги даже не задумываясь — и был бы прав. А у Черчесова понятие «прав» своё, и он ему будет верен и дальше.
Конечно, тонкий расчёт здесь тоже может быть. Забывать про то, что Черчесов не бедствует, не стоит, а такой широкий жест точно зачтётся при приёме на следующее место работы. Кстати, некоторые сравнивали его речь с речью чиновника или депутата. Черчесову даже пришлось однозначно отвечать «нет» на вопрос о возможной политической карьере в будущем. Почему «нет»? А как вы думаете, многие ли депутаты отказались бы от пяти миллионов евро, если бы они заслужили их по закону?
Максим Пахомов