Вы знали, что на воротник каждого игрока сборной Англии нанесен уникальный номер? У Саутгейта — 1071-й, а у Кейна — 1207-й
Отсчет ведется с 1872 года.
Отсчет ведется с 1872 года.
Традиции — это все для Англии. Игровая форма сборной не исключение. Если вы
Это неслучайные цифры — есть объяснение. Для начала нам нужно перенестись на два года назад. В отборе к Евро-2020 англичане принимали на «Уэмбли» Черногорию. Команде Саутгейта для выхода на турнир было достаточно ничьей, но они разнесли соперника 7:0.
Англичане не могли подвести всех, кто в этот вечер ждал от них яркого матча: на трибунах сидели все бывшие капитаны в истории сборной и игроки с победного ЧМ-1966. Все потому, что это была 1000-я игра английской сборной в истории. Между первым матчем против Шотландии в ноябре 1872 года и 1000-м в ноябре 2019-го — прошло 147 лет.
В Англии отметили это событие тем, что присвоили уникальный номер каждому игроку,
Например, нынешнему главному тренеру Гарету Саутгейту достался 1071-й номер (играл за сборную с 1995-го по 2004-й), звезде этого Евро Рахиму Стерлингу — 1190-й, а пришедшему в сборную на три года позже Харри Кейну — 1207-й. С таким номером капитан отгрузил
В матче против черногорцев УЕФА позволила нанести номера на грудь, но в последующих их уже спрятали под воротник, чтобы не нарушать правила. Футбольная ассоциация, вероятно, подсмотрела эту традицию из крикета, где эта практика использовалась раньше. На сайте ФА можно посмотреть полный список номеров.
Вот некоторые из еще неназванных ранее:
Сейчас уже идут 1200-е номера: Фоден — 1247-й, Грилиш — 1251-й,