Вы знали, что на воротник каждого игрока сборной Англии нанесен уникальный номер? У Саутгейта — 1071-й, а у Кейна — 1207-й

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Традиции — это все для Англии. Игровая форма сборной не исключение. Если вы когда-нибудь видели фото футболок английской команды, то с внутренней стороны воротника могли заметить какие-то необычные номера.

Это неслучайные цифры — есть объяснение. Для начала нам нужно перенестись на два года назад. В отборе к Евро-2020 англичане принимали на «Уэмбли» Черногорию. Команде Саутгейта для выхода на турнир было достаточно ничьей, но они разнесли соперника 7:0.

Англичане не могли подвести всех, кто в этот вечер ждал от них яркого матча: на трибунах сидели все бывшие капитаны в истории сборной и игроки с победного ЧМ-1966. Все потому, что это была 1000-я игра английской сборной в истории. Между первым матчем против Шотландии в ноябре 1872 года и 1000-м в ноябре 2019-го — прошло 147 лет.

В Англии отметили это событие тем, что присвоили уникальный номер каждому игроку, когда-либо выступавшему за сборную. Роберт Баркер, голкипер с того самого первого матча из XIX века, получил первый. И дальше в порядке очередности.

Например, нынешнему главному тренеру Гарету Саутгейту достался 1071-й номер (играл за сборную с 1995-го по 2004-й), звезде этого Евро Рахиму Стерлингу — 1190-й, а пришедшему в сборную на три года позже Харри Кейну — 1207-й. С таким номером капитан отгрузил хет-трик Черногории.

В матче против черногорцев УЕФА позволила нанести номера на грудь, но в последующих их уже спрятали под воротник, чтобы не нарушать правила. Футбольная ассоциация, вероятно, подсмотрела эту традицию из крикета, где эта практика использовалась раньше. На сайте ФА можно посмотреть полный список номеров.

Вот некоторые из еще неназванных ранее:

673 — сэр Стэнли Мэтьюз.

677 — сэр Альф Рамси.

767 — сэр Бобби Чарльтон.

804 — Бобби Мур.

816 — Гордон Бэнкс.

843 — сэр Джефри Херст.

867 — Питер Шилтон.

979 — Гари Линекер.

1000 — Нил Уэбб.

1006 — Пол Гаскойн.

1040 — Алан Ширер.

1078 — Дэвид Бекхэм.

1086 — Майкл Оуэн.

1097 — Фрэнк Лэмпард.

1099 — Стивен Джеррард.

1125 — Уэйн Руни.

1127 — Джон Терри.