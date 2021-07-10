Саутгейт обошел Черчилля по популярности в Великобритании по итогам соцопроса. Его рейтинг одобрения — 72%

К Черчиллю, занимавшему должность премьера во время Второй мировой войны, — 65% и 22% соответственно. При этом популярность Саутгейта оказалась на одном уровне среди как приверженцев консерваторов, так и лейбористов.

«Я не фанат Англии, но Саутгейт очень симпатичный и социально ответственный человек, трудно понять, что 11% процентов его не любят», — говорится в одном из комментариев к опросу.