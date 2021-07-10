Саутгейт обошел Черчилля по популярности в Великобритании по итогам соцопроса. Его рейтинг одобрения — 72%
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обошел бывшего
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обошел бывшего
По данным недавнего соцопроса среди жителей Великобритании, к Саутгейту положительно относятся 72% респондентов, отрицательно — 11%.
К Черчиллю, занимавшему должность премьера во время Второй мировой войны, — 65% и 22% соответственно. При этом популярность Саутгейта оказалась на одном уровне среди как приверженцев консерваторов, так и лейбористов.
«Я не фанат Англии, но Саутгейт очень симпатичный и социально ответственный человек, трудно понять, что 11% процентов его не любят», — говорится в одном из комментариев к опросу.