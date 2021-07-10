Итальянцы эмоциональнее всех на Евро поют гимн. А когда-то принципиально молчали
Просто последите за ними перед финалом — завораживающее зрелище!
Просто последите за ними перед финалом — завораживающее зрелище!
На Евро-2020 сборная Италии запомнилась не только классной игрой на футбольном поле. «Скуадра адзурра» ещё и эмоциональнее всех, с надрывом исполняла гимн своей страны перед матчами. Для футболистов это давняя традиция, а для болельщиков других стран — не совсем понятная история. Рассказываем, в чём дело.
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола не смог сыграть в полуфинале Евро-2020
Но даже травма не стала поводом нарушить итальянскую традицию петь гимн перед матчем. Спинаццола исполнил его лёжа на кровати вместе с маленьким сыном.
Ещё в конце 90-х на итальянских стадионах раздавали листовки со словами гимна. Разумеется, не для красоты. Не все итальянцы знали текст.
Большая дискуссия о том, что итальянские футболисты не поют гимн, развернулась после поражения в четвертьфинале ЧМ-1998 от Франции. Спортивные журналисты Италии, проникнувшись «Марсельезой» в исполнении французов, заговорили о том, что землякам стоит поучиться у них.
Кристиан Вьери возмущался после дубля в ворота Эквадора: «Я уже устал от этой истории с гимном. Мы единственная страна, которая теряет время на обсуждение таких вещей. У нас свободная страна, каждый делает то, что ему нравится. Почему пение гимна — такая необходимость? Кто хочет петь, тот пускай и поёт».
Алессандро Неста не пел гимн, но обещал журналистам, что скоро всё изменится: «Просто некоторые в тот вечер пели мягко и не слишком громко. Но дайте им время — скоро громкость увеличится».
На ЧМ-2006 итальянцы приехали крепкой и сплочённой командой. Во время пения гимна эмоции чувствовались от каждого игрока. Сборная Италии выиграла чемпионат мира. С тех пор победную традицию итальянцы не нарушают.
Когда футболисты стали воодушевлённо петь гимн, многие спортивные издания вспомнили слова Уинстона Черчилля: «Итальянцы воюют так, будто играют в футбол. А играют в футбол так, будто воюют».
А футболист сборной Италии Леонардо Бонуччи говорил: «Мы не поём гимн — мы его живём». Красиво сказано.
В своем «твиттере» великий английский футболист призвал болельщиков на трибунах финала Евро-2020 не освистывать гимн Италии и соблюдать предматчевый ритуал с уважением:
«Если вам посчастливится получить билет на финал, пожалуйста, не освистывайте итальянский гимн.
А) Это замечательный гимн, его стоит послушать.
Б) [Освистывать гимн] Это чертовски грубо, неуважительно и совершенно бесклассово».
Напомним, в полуфинале Евро-2020 фанаты на «Уэмбли» освистали гимн Дании.