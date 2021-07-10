«Парк да Пренс», Яшин, Нетто, Метревели, Понедельник. 61 год назад сборная СССР стала первым чемпионом Европы!
61 год великой победе!.
61 год великой победе!.
10 июля 1960 года на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся финал первого чемпионата Европы по футболу, в котором сошлись сборные СССР и Югославии.
В полуфинале наши футболисты легко разгромили команду Чехословакии со счетом 3:0, а вот югославам пришлось в буквальном смысле на зубах добывать путевку в финал. Дважды проигрывая по ходу матча с разницей в два мяча хозяевам финальной части турнира французам, балканцы
Весь первый тайм финального матча югославы провели в атаке и на 43-й минуте
Основное время матча так и завершилось вничью, а на 22-й минуте Виктор Понедельник после навесной передачи Михаила Месхи головой вколотил мяч в сетку ворот сборной Югославии.
Сборная СССР стала первым в истории чемпионом Европы по футболу. Эта победа в принципе не стала сенсацией для футбольной общественности, ведь на турнире не участвовали несколько ведущих сборных континента, да к тому же советские футболисты являлись действующими олимпийскими чемпионами.
И все же эту победу невозможно переоценить: она навсегда останется в истории мирового спорта, поэтому давайте вспомним имена всех первых обладателей Кубка Европы.
Клуб и возраст указаны на 10 июля 1960 года: