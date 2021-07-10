Станислав Черчесов: кто хотел меня понять на пресс-конференции, тот понял
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал резонансную
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал резонансную
«Есть вопрос — есть ответ. А есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами — и остальные скажут: “Ну конечно, вот как красиво всё они там вместе нарисовали”. Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придёт. Тебя все видят, слышат интонации. Идёт натуральное, естественное общение. И это правильно.
Я отвечал так, как думаю. Не лукавил. На мой взгляд, лучше прийти и постараться донести свою позицию, даже если не все её поймут, чем держать болельщиков вообще в неведении», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».