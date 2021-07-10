Невилл о финале Евро-2020: Главный момент для страны. Второго шанса у парней не будет
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался перед финалом Евро-2020, в котором команда сыграет с Италией.
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался перед финалом Евро-2020, в котором команда сыграет с Италией.
«Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей.
Дело не только в игре. В среду вечером, как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы выиграли, но на самом деле это было не главное.
Важнее тот факт, что я искренее доверяю нынешнему тренеру. Я искренне полагают, что парни — это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию. Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я.
Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами, — сказал Невилл.
Англия сыграет с Италией завтра, 11 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.