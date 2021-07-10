«Ваши ожидания — ваши проблемы». История главной цитаты российского футбола

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
20:01 (мск), источник: Sport24

«Ваши ожидания — ваши проблемы». История главной цитаты российского футбола

Легенда.

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Источник: Sport24

Чемпионат Европы-2012 стал для болельщиков сборной России максимально неожиданным провалом. За четыре года до этого наша национальная команда показала лучший результат на Евро в истории, а под руководством Дика Адвоката не смогла выйти из вполне проходной группы с Польшей, Чехией и Грецией.

Но всем по итогам того Евро запомнилось не качеством игры и даже не результатом матчей сборной в Польше. Культовым стало интервью Андрея Аршавина после поражения от Греции: на протяжении нескольких лет его использовали, чтобы критиковать российских футболистов, которым якобы безразличен результат национальной команды и то, что из-за них переживают болельщики.

Источник: РИА "Новости"

За неделю до Евро сборная России разгромила Италию и начала турнир с уничтожения команды Чехии. Это подогрело ожидания болельщиков и добавило скандальности вылету с чемпионата Европы

Болельщики радовались, когда сборная России узнала своих соперников в финальной части турнира. Из первой корзины команда Адвоката получила Польшу (хотя могла Испанию или Нидерланды), из третьей — Грецию (вместо Хорватии или Португалии), а из четвертой нам досталась Чехия (был вариант попасть на Францию).

Ожидания были однозначные — из такой группы нужно выходить в плей-офф.

В квалификации у сборной России не было серьезных испытаний (Ирландия была самым сильным соперником по отборочной группе), но обнадеживающий результат пришел из товарищеских матчей перед стартом турнира. За неделю до Евро сборная России крупно обыграла Италию — с Буффоном, Пирло и Бонуччи.

Источник: РИА "Новости"

Многие болельщики посчитали, что путевка в плей-офф у сборной России уже в кармане. Тем более что в первой игре финальной части с Чехией команда разобралась «по красоте»: молодой и подающий надежды Алан Дзагоев (тем летом писали про возможный переезд хавбека ЦСКА в Европу) сделал дубль, а Широков и Павлюченко добили соперника.

Казалось, что эта сборная только разгонялась.

Источник: РИА "Новости"

Но на самом деле это был первый и последний по-настоящему хороший матч сборной России на том чемпионате Европы.

Уже с Польшей начались проблемы. Дзагоев опять открыл счет, но в середине второго тайма хозяева турнира сравняли. В концовке у Алана была возможность вырвать победу, но стать полноценным героем того вечера Дзагоеву не удалось.

Отчасти это было справедливо: Россия сбавила в качестве по сравнению с игрой против Чехии. Польша перебила команду Адвоката по ударам в створ в два раза.

А дальше была Греция, против которой сборную России устраивала даже ничья. Как водится в истории нашей главной команды, при простых раскладах не получилось добиться и этого — команда минимально уступила и выбыла из турнира.

Источник: РИА "Новости"

Через несколько часов после поражения от Греции Аршавин в отеле сборной произнес фразу, ставшую бессмертным мемом: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Спустя несколько лет он признался, что не жалеет о них

Недопонимание с болельщиками началось еще на футбольном поле. Никто из игроков сборной не пошел поблагодарить трибуны после поражения, которое означало вылет с турнира.

«За то, что не подошли к болельщикам, думаю, все готовы извиниться. Наверное, все были слишком сильно расстроены, поэтому и получилась такая не совсем адекватная реакция с нашей стороны», — впоследствии признавал ошибку Марат Измайлов.

Но главный хит того Евро прозвучал уже в отеле сборной. Журналист Александр Зильберт писал о том, что к Аршавину и Широкову подошли «пьяные и обеспеченные» болельщики, которые «оскорбляли и унижали» игроков. «Чуть до драки не дошло», — резюмировал автор. По словам Аршавина, среди подошедших к нему был депутат.

На очередную претензию Аршавин, не знавший, что его снимают, ответил:

«То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится».

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После этой фразы Аршавин в глазах большинства болельщиков перестал быть народным героем, в которого он превратился после Евро-2008, и больше ни разу не сыграл за команду на больших турнирах (провел лишь один товарищеский матч). Но игрок признавался, что не стал бы ничего менять, даже если бы знал, что его записывают на видео.

«Он ответил подвыпившему депутату Государственной думы, а не всему народу». Спустя много лет Аршавина оправдывают, а действующие игроки сборные даже цитируют его фразу

Присутствовавший при том разговоре комментатор Виктор Гусев в прошлом году заявил, что слова Аршавина в 2012-м не так интерпретировали — якобы он говорил это не в адрес всех болельщиков, а просто обращался на вы к конкретному человеку:

«Аршавина настолько несправедливо обвинили, будто он это [произнес] всему российскому народу. На самом же деле он ответил подвыпившему депутату Государственной думы, который выходил из гостиницы и набросился на него, чуть ли не матом посылал. Проблема Аршавина в том, что ему нужно было сказать «Твои ожидания — это твои проблемы», но он слишком интеллигентен, чтобы говорить на «ты», — вспоминал журналист.

Аршавин подтверждал эту версию:

Это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому… Я бы ничего не поменял.
Андрей Аршавин
бывший футболист сборной России по футболу

За прошедшие годы массовое отношение к истории Аршавина и ожиданий от Евро-2012 существенно поменялось. Теперь пользователи в сети чаще остаются на стороне игрока, который не планировал оскорблять фанатов.

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А в сборной России его цитируют даже сейчас:

«Выходите, играйте, забыв о рейтингах, о классификациях каких-то. Сразу вспоминается гениальная, великая фраза. Если вдуматься, то она реально правильная. «Ваши ожидания — ваши проблемы». Можно ее по-разному интерпретировать, но в ней есть глубокий смысл. Очень огромный. Раньше я на нее по-другому смотрел, но сейчас — так.

Это любого человека касается. Мои какие-то ожидания — это мои проблемы. Это вообще не касается футбола, а относится к любой сфере, ситуации в жизни, — сказал голкипер Андрей Лунев пару недель назад, когда его просили поделиться ожиданиями от Евро-2020.

Остается верить, что цитировать классику от Андрея Аршавина уже после грядущего Евро никому не придется.

Григорий Каленов

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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