«Ваши ожидания — ваши проблемы». История главной цитаты российского футбола

Чемпионат Европы-2012 стал для болельщиков сборной России максимально неожиданным провалом. За четыре года до этого наша национальная команда показала лучший результат на Евро в истории, а под руководством Дика Адвоката не смогла выйти из вполне проходной группы с Польшей, Чехией и Грецией.

Но всем по итогам того Евро запомнилось не качеством игры и даже не результатом матчей сборной в Польше. Культовым стало интервью Андрея Аршавина после поражения от Греции: на протяжении нескольких лет его использовали, чтобы критиковать российских футболистов, которым якобы безразличен результат национальной команды и то, что из-за них переживают болельщики.

За неделю до Евро сборная России разгромила Италию и начала турнир с уничтожения команды Чехии. Это подогрело ожидания болельщиков и добавило скандальности вылету с чемпионата Европы

Болельщики радовались, когда сборная России узнала своих соперников в финальной части турнира. Из первой корзины команда Адвоката получила Польшу (хотя могла Испанию или Нидерланды), из третьей — Грецию (вместо Хорватии или Португалии), а из четвертой нам досталась Чехия (был вариант попасть на Францию).

Ожидания были однозначные — из такой группы нужно выходить в плей-офф.

В квалификации у сборной России не было серьезных испытаний (Ирландия была самым сильным соперником по отборочной группе), но обнадеживающий результат пришел из товарищеских матчей перед стартом турнира. За неделю до Евро сборная России крупно обыграла Италию — с Буффоном, Пирло и Бонуччи.

Многие болельщики посчитали, что путевка в плей-офф у сборной России уже в кармане. Тем более что в первой игре финальной части с Чехией команда разобралась «по красоте»: молодой и подающий надежды Алан Дзагоев (тем летом писали про возможный переезд хавбека ЦСКА в Европу) сделал дубль, а Широков и Павлюченко добили соперника.

Казалось, что эта сборная только разгонялась.

Но на самом деле это был первый и последний по-настоящему хороший матч сборной России на том чемпионате Европы.

Уже с Польшей начались проблемы. Дзагоев опять открыл счет, но в середине второго тайма хозяева турнира сравняли. В концовке у Алана была возможность вырвать победу, но стать полноценным героем того вечера Дзагоеву не удалось.

Отчасти это было справедливо: Россия сбавила в качестве по сравнению с игрой против Чехии. Польша перебила команду Адвоката по ударам в створ в два раза.

А дальше была Греция, против которой сборную России устраивала даже ничья. Как водится в истории нашей главной команды, при простых раскладах не получилось добиться и этого — команда минимально уступила и выбыла из турнира.

Через несколько часов после поражения от Греции Аршавин в отеле сборной произнес фразу, ставшую бессмертным мемом: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Спустя несколько лет он признался, что не жалеет о них

Недопонимание с болельщиками началось еще на футбольном поле. Никто из игроков сборной не пошел поблагодарить трибуны после поражения, которое означало вылет с турнира.

«За то, что не подошли к болельщикам, думаю, все готовы извиниться. Наверное, все были слишком сильно расстроены, поэтому и получилась такая не совсем адекватная реакция с нашей стороны», — впоследствии признавал ошибку Марат Измайлов.

Но главный хит того Евро прозвучал уже в отеле сборной. Журналист Александр Зильберт писал о том, что к Аршавину и Широкову подошли «пьяные и обеспеченные» болельщики, которые «оскорбляли и унижали» игроков. «Чуть до драки не дошло», — резюмировал автор. По словам Аршавина, среди подошедших к нему был депутат.

На очередную претензию Аршавин, не знавший, что его снимают, ответил:

«То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YuuApS2HtT4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этой фразы Аршавин в глазах большинства болельщиков перестал быть народным героем, в которого он превратился после Евро-2008, и больше ни разу не сыграл за команду на больших турнирах (провел лишь один товарищеский матч). Но игрок признавался, что не стал бы ничего менять, даже если бы знал, что его записывают на видео.

«Он ответил подвыпившему депутату Государственной думы, а не всему народу». Спустя много лет Аршавина оправдывают, а действующие игроки сборные даже цитируют его фразу

Присутствовавший при том разговоре комментатор Виктор Гусев в прошлом году заявил, что слова Аршавина в 2012-м не так интерпретировали — якобы он говорил это не в адрес всех болельщиков, а просто обращался на вы к конкретному человеку:

«Аршавина настолько несправедливо обвинили, будто он это [произнес] всему российскому народу. На самом же деле он ответил подвыпившему депутату Государственной думы, который выходил из гостиницы и набросился на него, чуть ли не матом посылал. Проблема Аршавина в том, что ему нужно было сказать «Твои ожидания — это твои проблемы», но он слишком интеллигентен, чтобы говорить на «ты», — вспоминал журналист.

Аршавин подтверждал эту версию:

Это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому… Я бы ничего не поменял. Андрей Аршавин бывший футболист сборной России по футболу

За прошедшие годы массовое отношение к истории Аршавина и ожиданий от Евро-2012 существенно поменялось. Теперь пользователи в сети чаще остаются на стороне игрока, который не планировал оскорблять фанатов.

А в сборной России его цитируют даже сейчас:

«Выходите, играйте, забыв о рейтингах, о классификациях каких-то. Сразу вспоминается гениальная, великая фраза. Если вдуматься, то она реально правильная. «Ваши ожидания — ваши проблемы». Можно ее по-разному интерпретировать, но в ней есть глубокий смысл. Очень огромный. Раньше я на нее по-другому смотрел, но сейчас — так.

Это любого человека касается. Мои какие-то ожидания — это мои проблемы. Это вообще не касается футбола, а относится к любой сфере, ситуации в жизни, — сказал голкипер Андрей Лунев пару недель назад, когда его просили поделиться ожиданиями от Евро-2020.

Остается верить, что цитировать классику от Андрея Аршавина уже после грядущего Евро никому не придется.