Спинаццола прилетел в Лондон, чтобы поддержать сборную Италии в финале
Травмированный защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола прилетел в Лондон.
Травмированный защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола прилетел в Лондон.
В сети появились фото, как он идет от самолета, опираясь на костыли.
Спинаццола не сможет принять участия в финале
11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.