Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы

Согласно вычислениям, вероятность победы сборной Италии составляет 57,8 процента. Команда Гарета Саутгейта будет выступать в родных стенах — финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Свою единственную победу на международном футбольном турнире сборная Англии также одержала дома, обыграв Германию в финале чемпионата мира в 1966 году. Лучшим достижением на Евро для англичан стали бронзовые медали в 1968 году.