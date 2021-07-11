На финале Евро-2020 ожидают нашествие насекомых. Похожая история была пять лет назад

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
22:00Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

На финале Евро-2020 ожидают нашествие насекомых. Похожая история была пять лет назад

Но на этот раз мемов с Роналду не будет.

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Источник: Reuters

Уже сегодня, 11 июля, состоится долгожданный финал Евро-2020. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии. Команды не без труда добрались до этого матча: англичане душили соперников на групповом этапе, в плей-офф забили больше двух мячей только Украине и лишь в дополнительное время одолели Данию. Итальянцы же с трудом дожали Австрию, справились с мощной Бельгией и по пенальти прошли Испанию.

Финал Евро пройдёт вечером — в 20 часов по местному времени и в 22 по московскому. Погода в Лондоне футбольная, но кое-что всё же может помешать идеальной игре. Рассказываем подробности.

Что угрожает финалу Евро

Это звучит странно, но главный матч чемпионата Европы могут испортить насекомые. На снимках радаров, опубликованных метеорологической службой, обнаружили гигантский рой летающих муравьёв. Сейчас они находятся прямо над Лондоном, в том числе над районом Уэмбли, где находится одноимённый стадион.

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Дело в том, что сейчас у муравьёв подходящие условия для спаривания во время полёта. Время, когда это происходит, очень размыто. Период, когда муравьи могут активизироваться, длится с июня по сентябрь. В этот раз момент «удачно» попал именно на финал Евро.

Об особенностях этих насекомых рассказал британский профессор Адам Харт: «Если в воскресенье будут подходящие условия, то на футболках игроков могут быть не только три льва. В отличие от бескрылых муравьёв, которых мы привыкли видеть, у летающих есть крылья и они крупнее. Те, что побольше, — это самки, которые в дальнейшем могут стать маткой. Самцы — поменьше».

Метеоролог Кёрсти Маккейб объяснил пугающие изображения: «Обычно радары отфильтровывают и игнорируют сигналы от насекомых, но в такие дни рои настолько большие, что могут перекрывать всё остальное. К счастью, вычислить, что это насекомые, удаётся после быстрой проверки спутниковых снимков».

Футболисты уже страдали от насекомых

Налёт насекомых трудно предугадать и тем более побороть. Поэтому нашествия на спортивные соревнования случались и раньше. С насекомыми мучились теннисисты на Уимблдоне, но происходило это и на Евро.

В 2016 году чемпионат Европы проходил во Франции. В финале хозяева встречались с Португалией, и матч едва не сорвали мотыльки. Как выяснилось, насекомые относились к мигрирующему виду, представители которого летом летят через Европу на север для размножения. Комичности ситуации придал тот факт, что стадион «Стад де Франс» привлёк мотыльков по той же причине, по которой они достают каждого из нас. Накануне игры на арене просто не выключили прожекторы. Мотылькам свет понравился, и они устроились на поле. На следующий день их потревожили, и они стали летать по стадиону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звёздный час насекомых наступил в середине первого тайма, когда из-за травмы меняли Криштиану Роналду. Капитан португальцев и так был расстроен, что не продолжит игру, так ему на лицо ещё и сел мотылёк. Этот момент превратился в мем и ещё долго гулял по Сети.

Остаётся надеяться, что муравьям не очень сильно нравится футбол.

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Италия
-:-
Первый тайм: 0:0
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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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