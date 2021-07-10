Королева Елизавета II обратилась к главному тренеру сборной Англии

Королева вспомнила, что присутствовала на финале чемпионата мира в 1966 году и видела победу сборной Англии над Германией.

«Желаю всего наилучшего в завтрашней встрече. Надеюсь, что в историю войдет не только сама победа, но и дух, гордость от вашей игры на поле», — говорится в обращении Елизаветы II.

Решающий матч чемпионата Европы пройдет 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Время начала матча — 22:00 по московскому времени.