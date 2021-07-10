Кто станет лучшим футболистом Евро-2020? Есть несколько явных фаворитов

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В воскресенье мы узнаем нового чемпиона Европы, а следом — обладателей индивидуальных наград и символическую сборную турнира.

Скорее всего, лучшим футболистом Евро-2020 станет кто-то из финалистов, во всяком случае так стабильно происходило в предыдущие годы. Поэтому, как бы ни хотелось, в данный список мы не включили блистательного датского защитника и капитана Кьера, его партнёра и одного из лучших опорников чемпионата Хёйбьерга, показавшего отменный футбол почти во всех матчах испанца Педри, рано выбывшего Де Брёйне и других достойных кандидатов.

1. Рахим Стерлинг (Англия)

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Главный претендент на звание лучшего футболиста турнира по версии большинства мировых букмекеров. Причём коэффициенты на его индивидуальную победу гораздо ниже, чем у всех остальных — и это абсолютно логично.



Стерлинг на одинаково высоком уровне провёл все матчи — на групповом этапе он стал автором двух единственных голов англичан, в плей-офф забил победный мяч в ворота Германии, в относительно лёгкой игре с Украиной отметился голевой передачей. А в полуфинале против Дании Рахим не совершил официальных результативных действий, но фактически создал оба гола: вынудил Кьера срезать мяч в свои ворота резким открыванием вдоль вратарской и заработал пенальти в компенсированное время.



В каждой игре Стерлинг выполняет громадный объём вспомогательной работы, которая помогает Англии создавать остроту даже при прагматичном командном стиле. В среднем за 90 минут у форварда «Манчестер Сити» — 2,3 удара (50% в створ) и 0,46 xG; 1,81 передачи в штрафную и 0,1 xA; 7,23 обводки (52,27%) и 4,11 progressive run; 4,6 касания в штрафной. А ещё Стерлинг совершает уйму уникальных по скорости открываний и обеспечивает заполнение зон. В матче с Данией Рахим выдал просто феноменальные цифры, после игры его преимущество в гонке за индивидуальную награду как раз и укрепилось.

2. Гарри Кейн (Англия)

Капитан сборной Англии скромно провёл групповой этап, но отчасти это не его вина, а следствие стиля игры команды, при котором сильные стороны центрального нападающего попросту не использовались. Стерильное владение с минимумом риска и игры вперёд привели к тому, что в двух стартовых играх с Хорватией и Шотландией Кейн нанёс всего по одному удару.



Зато на дистанции влияние форварда на игру Англии резко возросло. Уже в последнем матче группы с Чехией он выдал очень достойный объём борьбы и обостряющих действий, а в плей-офф превратился в лучшего игрока команды наравне со Стерлингом. Гарри забил второй мяч Германии, положил дубль Украине и блестяще отыграл полуфинал с Данией: образцово исполнил роль «ложной девятки» при первом голе (до этого были ещё такие же красивые эпизоды в глубине), а в овертайме принёс стране победу и выход в финал.



На дистанции заслуги Стерлинга выше, поэтому Кейну, чтобы удостоиться звания лучшего, нужно будет провести очень яркий финал.

3. Лоренцо Инсинье (Италия)

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Очень сложно отыскивать лучших внутри сборной Италии, поскольку эта команда сильна прежде всего системой и коллективными взаимодействиями, тогда как звёзд в классическом понимании в ней не прослеживается. Представитель Италии может стать лучшим футболистом Евро-2020 лишь при одном условии: сборная выиграет финал, а кто-то из лидеров чем-то отдельно выделится.



У кого из итальянцев наибольшие шансы? Главный кандидат на яркие результативные действия — Инсинье. Суперважный футболист для Манчини, чьи смещения в полуфланги и глубину помогают команде выходить из-под прессинга. Почти все игры провёл на высоком уровне, забил победный гол в ворота Бельгии в четвертьфинале. А в игре с Испанией, где вроде бы немного выпадал, разрезающим пасом в зону на Иммобиле запустил голевую атаку.

4. Гарри Магуайр (Англия)

Участие ведущего защитника сборной Англии в турнире было под вопросом до последнего из-за повреждения. Он пропустил два стартовых матча, но вернулся к третьему туру — и с ним команда добавила в мощи и надёжности.



Магуайр выигрывает на Евро-2020 86,67% единоборств в обороне и 73,08% единоборств вверху. Он обеспечивает начало атаки (Англия с ним сразу стала чаще играть между линиями) и стабильно опасен при стандартах у чужих ворот. Если Англия в финале сыграет так же надёжно, как во всех предыдущих матчах, то, полагаю, Магуайр получит как минимум звание лучшего защитника Евро-2020.

5. Джорджо Кьеллини (Италия)

Вы уже наверняка читали, что вечный Кьеллини — уникальный игрок хотя бы потому, что в 2007-м он вместе с молодёжной сборной Италии приехал на «Уэмбли» играть с Англией и открывать новый стадион, а спустя 14 лет остался единственным из всех участников того матча, кто дошёл до финала чемпионата Европы.



Кьеллини — это стабильная надёжность и сумасшедшая энергетика. Как и Магуайр, Джорджо пропустил два матча (последнюю игру в группе и 1/8 финала с Австрией), зато во всех играх, в которых принимал участие, был в полном порядке. В том числе в полуфинальной битве с Испанией.

6. Жоржиньо (Италия)

Футбол Евро 2020 Финал, 11.07.2021, 22:00 Италия - Англия -

Один из немногих игроков итальянцев, про которых можно сказать: «Выдерни его из состава — и система резко ухудшится». Жоржиньо обеспечивает баланс между обороной и атакой, даёт потрясающую надёжность в фазе владения (средняя точность передач — 94,6%!), отдаёт больше всех в команде пасов в финальную треть и пасов в развитие. Но есть нюанс: для индивидуальной награды Жоржиньо — а) игрок слишком глубокой позиции; б) недостаточно яркий с точки зрения выполнения ключевых действий. Он идеальный футболист для тактических гиков и аналитиков, а вот в гонке за публичное признание опередить того же Стерлинга почти невозможно.

7. Федерико Кьеза (Италия)

Парадокс Кьезы в том, что он изначально — даже не на 100% основной игрок сборной Италии. Три матча на турнире из семи Федерико начинал со скамейки. Да и вообще по уровню таланта он не главный умница турнира, не самый тонкий в решениях и не уникальный в исполнении.



Зато Кьеза — быстрый, агрессивный и настырный. И он умеет совершать решающие действия. Так было в игре 1/8 финала с Австрией (первый гол, случившийся уже в овертайме), так произошло в полуфинале с Испанией. Полагаю, Кьеза выйдет в основном составе и в решающем матче. И если он напрямую повлияет на результат, то, возможно, удостоится индивидуальной награды.