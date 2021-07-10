Кто станет лучшим футболистом Евро-2020? Есть несколько явных фаворитов

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
22:00Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10 июля, источник: Чемпионат.com

Кто станет лучшим футболистом Евро-2020? Есть несколько явных фаворитов

Сможет ли кто-то догнать Стерлинга?

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

В воскресенье мы узнаем нового чемпиона Европы, а следом — обладателей индивидуальных наград и символическую сборную турнира.

Скорее всего, лучшим футболистом Евро-2020 станет кто-то из финалистов, во всяком случае так стабильно происходило в предыдущие годы. Поэтому, как бы ни хотелось, в данный список мы не включили блистательного датского защитника и капитана Кьера, его партнёра и одного из лучших опорников чемпионата Хёйбьерга, показавшего отменный футбол почти во всех матчах испанца Педри, рано выбывшего Де Брёйне и других достойных кандидатов.

1. Рахим Стерлинг (Англия)

Читайте также
Королева Елизавета II обратилась к главному тренеру сборной Англии

Главный претендент на звание лучшего футболиста турнира по версии большинства мировых букмекеров. Причём коэффициенты на его индивидуальную победу гораздо ниже, чем у всех остальных — и это абсолютно логично.

Стерлинг на одинаково высоком уровне провёл все матчи — на групповом этапе он стал автором двух единственных голов англичан, в плей-офф забил победный мяч в ворота Германии, в относительно лёгкой игре с Украиной отметился голевой передачей. А в полуфинале против Дании Рахим не совершил официальных результативных действий, но фактически создал оба гола: вынудил Кьера срезать мяч в свои ворота резким открыванием вдоль вратарской и заработал пенальти в компенсированное время.

В каждой игре Стерлинг выполняет громадный объём вспомогательной работы, которая помогает Англии создавать остроту даже при прагматичном командном стиле. В среднем за 90 минут у форварда «Манчестер Сити» — 2,3 удара (50% в створ) и 0,46 xG; 1,81 передачи в штрафную и 0,1 xA; 7,23 обводки (52,27%) и 4,11 progressive run; 4,6 касания в штрафной. А ещё Стерлинг совершает уйму уникальных по скорости открываний и обеспечивает заполнение зон. В матче с Данией Рахим выдал просто феноменальные цифры, после игры его преимущество в гонке за индивидуальную награду как раз и укрепилось.

2. Гарри Кейн (Англия)

Капитан сборной Англии скромно провёл групповой этап, но отчасти это не его вина, а следствие стиля игры команды, при котором сильные стороны центрального нападающего попросту не использовались. Стерильное владение с минимумом риска и игры вперёд привели к тому, что в двух стартовых играх с Хорватией и Шотландией Кейн нанёс всего по одному удару.

Зато на дистанции влияние форварда на игру Англии резко возросло. Уже в последнем матче группы с Чехией он выдал очень достойный объём борьбы и обостряющих действий, а в плей-офф превратился в лучшего игрока команды наравне со Стерлингом. Гарри забил второй мяч Германии, положил дубль Украине и блестяще отыграл полуфинал с Данией: образцово исполнил роль «ложной девятки» при первом голе (до этого были ещё такие же красивые эпизоды в глубине), а в овертайме принёс стране победу и выход в финал.

На дистанции заслуги Стерлинга выше, поэтому Кейну, чтобы удостоиться звания лучшего, нужно будет провести очень яркий финал.

3. Лоренцо Инсинье (Италия)

Читайте также
Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы

Очень сложно отыскивать лучших внутри сборной Италии, поскольку эта команда сильна прежде всего системой и коллективными взаимодействиями, тогда как звёзд в классическом понимании в ней не прослеживается. Представитель Италии может стать лучшим футболистом Евро-2020 лишь при одном условии: сборная выиграет финал, а кто-то из лидеров чем-то отдельно выделится.

У кого из итальянцев наибольшие шансы? Главный кандидат на яркие результативные действия — Инсинье. Суперважный футболист для Манчини, чьи смещения в полуфланги и глубину помогают команде выходить из-под прессинга. Почти все игры провёл на высоком уровне, забил победный гол в ворота Бельгии в четвертьфинале. А в игре с Испанией, где вроде бы немного выпадал, разрезающим пасом в зону на Иммобиле запустил голевую атаку.

4. Гарри Магуайр (Англия)

Участие ведущего защитника сборной Англии в турнире было под вопросом до последнего из-за повреждения. Он пропустил два стартовых матча, но вернулся к третьему туру — и с ним команда добавила в мощи и надёжности.

Магуайр выигрывает на Евро-2020 86,67% единоборств в обороне и 73,08% единоборств вверху. Он обеспечивает начало атаки (Англия с ним сразу стала чаще играть между линиями) и стабильно опасен при стандартах у чужих ворот. Если Англия в финале сыграет так же надёжно, как во всех предыдущих матчах, то, полагаю, Магуайр получит как минимум звание лучшего защитника Евро-2020.

5. Джорджо Кьеллини (Италия)

Вы уже наверняка читали, что вечный Кьеллини — уникальный игрок хотя бы потому, что в 2007-м он вместе с молодёжной сборной Италии приехал на «Уэмбли» играть с Англией и открывать новый стадион, а спустя 14 лет остался единственным из всех участников того матча, кто дошёл до финала чемпионата Европы.

Кьеллини — это стабильная надёжность и сумасшедшая энергетика. Как и Магуайр, Джорджо пропустил два матча (последнюю игру в группе и 1/8 финала с Австрией), зато во всех играх, в которых принимал участие, был в полном порядке. В том числе в полуфинальной битве с Испанией.

6. Жоржиньо (Италия)

Футбол

Евро 2020
Финал, 11.07.2021, 22:00

Италия-Англия-

Один из немногих игроков итальянцев, про которых можно сказать: «Выдерни его из состава — и система резко ухудшится». Жоржиньо обеспечивает баланс между обороной и атакой, даёт потрясающую надёжность в фазе владения (средняя точность передач — 94,6%!), отдаёт больше всех в команде пасов в финальную треть и пасов в развитие. Но есть нюанс: для индивидуальной награды Жоржиньо — а) игрок слишком глубокой позиции; б) недостаточно яркий с точки зрения выполнения ключевых действий. Он идеальный футболист для тактических гиков и аналитиков, а вот в гонке за публичное признание опередить того же Стерлинга почти невозможно.

7. Федерико Кьеза (Италия)

Парадокс Кьезы в том, что он изначально — даже не на 100% основной игрок сборной Италии. Три матча на турнире из семи Федерико начинал со скамейки. Да и вообще по уровню таланта он не главный умница турнира, не самый тонкий в решениях и не уникальный в исполнении.

Зато Кьеза — быстрый, агрессивный и настырный. И он умеет совершать решающие действия. Так было в игре 1/8 финала с Австрией (первый гол, случившийся уже в овертайме), так произошло в полуфинале с Испанией. Полагаю, Кьеза выйдет в основном составе и в решающем матче. И если он напрямую повлияет на результат, то, возможно, удостоится индивидуальной награды.

Михаил Гончаров

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Кто станет лучшим футболистом Евро? Есть несколько фаворитов
Итальянцы эмоциональнее всех поют гимн. Это их победная традиция
61 год назад сборная СССР выиграла первое в истории Евро (видео)
«Ваши ожидания — ваши проблемы». История великой цитаты Аршавина
Станислав Черчесов: кто хотел меня понять на пресс-конференции, тот понял
УЕФА наказал Англию по итогам полуфинала Евро с Данией
Черчесов: а где были Украина и Италия на ЧМ-2018? Сборная России должна созреть
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Черчесов — снова «просто космос». Отказ от неустойки — гордость, которая вызывает уважение
Саутгейт обошел Черчилля по популярности в Великобритании по итогам соцопроса. Его рейтинг одобрения — 72%
Вы знали, что на воротник каждого игрока сборной Англии нанесен уникальный номер? У Саутгейта — 1071-й, а у Кейна — 1207-й
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьёв
Уокер об Англии в финале Евро: «Мы высоко подняли планку для будущего поколения»
Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у своей резиденции
Артём Дзюба — лучший игрок сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored
УЕФА наказал сборную Венгрии двумя матчами без зрителей
Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Сильно!
Саутгейт написал письмо населению Англии перед финалом Евро
Орлов: Черчесов благородно отказался от компенсации, и мы должны сказать ему спасибо
«Сложно и неправильно»: Чеферин — о формате проведения Евро-2020
Каспер Шмейхель рассказал, что сборная Дании смотрела видео празднования датских болельщиков для мотивации
Сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Источник: Станислав Черчесов отказался от компенсации в € 5 млн
Из космоса в отставку. Главные победы и поражения Черчесова в сборной
«Искренне прошу прощения за это. Не судите меня строго». Фернандес извинился за то, что практически не говорит на русском
Черышев первым из основных игроков сборной поблагодарил Черчесова за работу
Дзюба — Черчесову: «Спасибо за ЧМ. Жаль, что так сложилось на Евро, это наша общая вина»
Коронавирус: в Британии на 30% больше заразившихся мужчин. Виноват футбол?
Игроки сборной России не стали благодарить Станислава Черчесова за совместную работу в соцсетях
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России: «Да, такая вероятность есть»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
Каррагер о падении Стерлинга: «Не думаю, что это симуляция. Он проявил смекалку, не цинизм»
Представляете, Дания вдесятером доигрывала 15 минут! Йенсен сломался после 6-й замены?
Ван Гал — главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Федерация ведет с ним переговоры
Черчесов не взял деньги у РФС. Это 300 миллионов. Почему?
Станислав Черчесов: «Меня не увольняли. Решили расстаться по обоюдному согласию. Были выполнены все задачи, прописанные в контракте»
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Марк Клаттенбург: «На Евро выдающееся судейство, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»
Конте назвал слабое место сборной Англии в преддверии финала Евро-2020
Каррагер: в финале Евро-2020 между Италией и Англией дело дойдёт до серии пенальти
Арустамян: «Тедеско — в числе тренеров, которых предлагают РФС. Но самый очевидный вариант — Виллаш-Боаш»
Центр европейский: поможет ли Англии родное поле в финале
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь