«Тянули за волосы, плевали в детей». Датчане — о поведении фанатов сборной Англии на Евро

«Один фанат освистал нашего девятилетнего сына прямо ему в лицо. У него был нарисован датский флаг на лице, он носил шляпу викинга и датскую форму. Нам пришлось стереть румянец с его лица и прикрыть одежду, чтобы остановить насилие. Я абсолютно потрясён поведением некоторых английских фанатов, особенно по отношению к ребёнку», — приводит слова Имаан Мэдсен, одного из болельщиков сборной Дании, The Guardian.

«У нас был датский флаг, и они пытались отобрать его у меня, но я вернула его и сказала: “Просто оставь его”. Потом они начали тянуть меня за волосы, и я не могла поверить в происходящее. Это было довольно страшно», — сообщила Жанетт Йоргенсен.

«В целом всё это было очень пугающим, и нам казалось, что мы находимся в зоне боевых действий и что лишь вопрос времени, когда кто-то нападёт на нас. Мы видели, как английские фанаты плевали в детей», — рассказал Аллан Нильсен.