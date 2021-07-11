Кьеза начал Евро на скамейке, но стал героем сборной Италии. Финал — его шанс превзойти отца

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
22:00Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
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1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кьеза начал Евро на скамейке, но стал героем сборной Италии. Финал — его шанс превзойти отца

Осталось сделать последний шаг.

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Источник: Reuters

В 23 года Федерико Кьеза уже успел блеснуть в «Фиорентине», перейти в «Ювентус», став самым дорогим итальянским игроком в истории, и провести 30 матчей за сборную. Начав Евро-2020 на скамейке запасных, он стал спасителем Италии, забив в 1/8 финала в дополнительное время Австрии и открыв счет в полуфинале против испанцев.

Размеренное начало

На Евро Кьеза ехал в качестве запасного игрока — его место на правом фланге атаке в первых двух матчах уверенно занимал Доменико Берарди из «Сассуоло». Феде отыграл против Турции и Швейцарии всего 40 минут, дважды выходя на замену вместо Лоренцо Инсинье на левый фланг. И хоть он готов играть на любой позиции в тройке атаки, весь сезон в «Ювентусе» Кьеза провел ближе к правой бровке.

Одной из причин, по которой Кьеза не начал турнир в основе, стала его недостаточная аккуратность в обращении с мячом, считает обозреватель The Athletic Джеймс Хорнкасл, отвечающий в издании за итальянский футбол. Однако универсализм Федерико позволял ему все равно получать минуты на поле.

В стартовом составе Кьеза впервые вышел в заключительном матче группового этапа против Уэльса и сразу выдал 12 продвижений с мячом минимум на пять метров ближе к чужим воротам (уступил по этому показателю только Марко Верратти — у того 16), а также стал лучшим по успешным попыткам дриблинга (3 из 6) и прессинг-действиям (11). Кьеза очень резок с мячом и отличается мобильностью и заряженностью на поле.

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«Мы совершенно не сомневались в Кьезе. Он полностью отдает себя на тренировках и всегда сконцентрирован. Это одни из лучших качеств футболиста», — говорил бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Однако на матч 1/8 финала с Австрией с первых минут вновь вышел Берарди.

Выход Кьезы на замену против австрийцев — переломный момент.

Хоть Италия и выглядела очевидной, Давид Алаба и компания стали первым соперником, готовым и умеющим интенсивно прессинговать. Впервые у команды Роберто Манчини не было солидного преимущества во владении мячом: только 52 на 48 процентов. Да и основное время завершилось со счетом 0:0, а Марко Арнаутович изрядно потрепал нервы болельщиков «скуадры адзурры», замкнув передачу Алабы из небольшого офсайда.

Кьеза появился на поле на 84-й минуте. И уже спустя пять минут после начала дополнительного времени забежал к краю вратарской, справился с неудачным отскоком, сначала остановив мяч лицом, а затем убрав с пути пытавшегося спасти ситуацию Конрада Лаймера. Через доли секунды мяч оказался в воротах после уверенного удара с нерабочей левой ноги. Италия выдохнула, пусть победный гол в итоге забил не Кьеза, а Маттео Пессина.

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В четвертьфинале против Бельгии и полуфинале с испанцами Феде уже выходил с первых минут.

В чем преимущество Кьезы над Берарди?

Берарди на групповом этапе отличался работоспособностью в прессинге, а его прострелы вдоль штрафной выносились статистикой в отдельный кластер передач, продвигающих мяч на 25% ближе к центру ворот соперника. Однако большая проблема Доменико, преследующая его и на клубном уровне, проявляется в количестве заблокированных ударов. До полуфинала с Испанией за три матча на турнире Берарди нанес девять ударов (0 в створ), и пять из них оказались заблокированными (55,5%). За минувший сезон в серии А этот показатель тоже кажется вопиющим (36,2%). У того же Инсинье всего 27,7% за 38 туров.

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Кьеза же показал на Евро, что обладает инстинктом убийцы. Среди всех футболистов на Евро-2020, нанесших десять и более ударов в сторону ворот, он занимает 8-е место по проценту попадений в створ (6 из 13, 45,5%). У Берарди этот показатель всего лишь 15,2% (2 из 13). Эта разница может стать решающей. С Испанией мы видели, как распорядился своим моментом Кьеза, хладнокровно справившись с опекой Эрика Гарсии и поразив дальний угол.

И видели, как Берарди запорол момент, который ему создал как раз Кьеза. Он имел время на мяче и находился у края вратарской, но мяч полетел точно в голкипера Унаи Симона. Против англичан, пропустивших свой первый гол на турнире только в полуфинале (и то со «стандарта»), таких моментов будет очень немного. И их нужно реализовывать.

Скорость Кьезы позволит ему еще и помогать в обороне правому защитнику. А в контексте связки Люка Шоу и Рахима Стерлинга и на левом краю атаки Англии эта помощь будет попросту необходима. Кроме этого, Федерико входит в топ-5 лучших дриблеров турнира — на его счету десять обводок. Также Кьеза входит в тройку лучших игроков своей сборной по проходам в штрафную с мячом — 1,79 за матч. Эти инструменты будут ключевыми при ситуациях один в один или игре на скорости — в составе англичан посоперничать в скорости с Кьезой сможет только Кайл Уокер, но он располагается на противоположном фланге.

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Федерико прошел путь от запасного до одного из важнейших футболистов в предстоящем финале. Сильные качества итальянца могут стать основным способом взлома сверхнадежной обороны Англии, а инстинкт убийцы способен сделать из Кьезы настоящего героя нации и помочь ему добиться того, чего так и не смог его отец Энрико, — победы на чемпионате Европы.

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Италия
-:-
Первый тайм: 0:0
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1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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