Англия как никогда близка к первому трофею за 55 лет: анонс главного матча года

Мало кто ожидал, что Италия пройдет так далеко на этом чемпионате Европы. Но удивительная серия сборной Манчини продолжается: 27 побед и всего 6 ничьих, 86 голов забито, всего 10 пропущено. Путь к финалу Евро-2020 для «Скуадры адзурры» был непрост. После прекрасного группового этапа возникли сложности с хорошо организованной сборной Австрии, Бельгия и Испания в плей-офф — тоже не подарок. Но во всех этих трех матчах итальянцы находили способ победить. Дважды очень важные голы забивал Кьеза. В матче с Испанией команде Манчини пришлось обороняться больше, чем она привыкла, бегать 70% времени без мяча было тяжело, но одна из контратак стала голевой, а дальше все решилось по пенальти.



Для Англии этот чемпионат Европы стал домашним, только один матч она провела не на «Уэмбли», а в Риме. Саутгейт после ЧМ-2018 еще больше стал ориентироваться на прагматичную Францию, в результате — первый финал Евро в истории «Трех львов». Главное для нынешней сборной Англии — поменьше рисковать (особенно на своей половине и в центре поля), а впереди Кейн со Стерлингом что-нибудь придумают. А если нет, то помогут стандарты или сомнительный дриблинг в чужой штрафной, как это было в полуфинале. Логично, что англичане при таком подходе пропустили всего один гол на Евро, да и тот не с игры от Дании. Остальные пять матчей (включая игру с Германией в 1/8 финала) Пикфорд провел на ноль.