Англия как никогда близка к первому трофею за 55 лет: анонс главного матча года
Но у Италии свои планы на финал Евро-2020.
Но у Италии свои планы на финал Евро-2020.
Мало кто ожидал, что Италия пройдет так далеко на этом чемпионате Европы. Но удивительная серия сборной Манчини продолжается: 27 побед и всего 6 ничьих, 86 голов забито, всего 10 пропущено. Путь к финалу Евро-2020 для «Скуадры адзурры» был непрост. После прекрасного группового этапа возникли сложности с хорошо организованной сборной Австрии, Бельгия и Испания в
Для Англии этот чемпионат Европы стал домашним, только один матч она провела не на «Уэмбли», а в Риме. Саутгейт после ЧМ-2018 еще больше стал ориентироваться на прагматичную Францию, в результате — первый финал Евро в истории «Трех львов». Главное для нынешней сборной Англии — поменьше рисковать (особенно на своей половине и в центре поля), а впереди Кейн со Стерлингом
И все же если сравнивать вратарей, то Доннарумма у Италии сильнее. Уровень соперников у него был посерьезнее, а он пропустил только два гола в основное время (один из них с пенальти). В защите обе команды стараются действовать компактно, на стороне Кьеллини и Бонуччи опыт, на стороне Магуайра и Стоунза скорость и габариты. а вот человека с таким пасом, как у левого защитника Шоу, и Италии нет. Зато тройка полузащитников в центре Жоржиньо — Верратти — Барелла превосходит своих оппонентов. А вот в нападении Кейн, конечно, сильнее Иммобиле, а Стерлинг опаснее Инсинье или Кьезы. С Данией хорошо себя проявил и Сака, а в запасе есть еще Санчо, Грилиш — состав у Англии глубже, это тоже может сыграть свою роль.
Статистика личных встреч удивительная: Италия выиграла все 4 матча у Англии на крупных турнирах, последний из них на ЧМ-2014. Если учитывать все матчи, то Англия выиграла у Италии всего две встречи из 14, обе товарищеские. Однако матч пройдет на «Уэмбли» при 60 тысячах болельщиков, а здесь англичане выиграли 15 матчей из последних 17. Единственное поражение — от Дании прошлой осенью при пустых трибунах. Поддержка болельщиков явно поможет сборной, как и осторожная тактика Саутгейта, поэтому победителя здесь предсказать сложно. А вот голов, скорее всего, будет мало, обе команды почти не пропускают. В БК Winline тотал голов меньше 2 оценивается коэффициентом 1,93.
Андрей Санталов