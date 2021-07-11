Англия как никогда близка к первому трофею за 55 лет: анонс главного матча года

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
22:00Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
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Франция
35
2
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34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Англия как никогда близка к первому трофею за 55 лет: анонс главного матча года

Но у Италии свои планы на финал Евро-2020.

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Источник: AFP 2021
Футбол

Евро 2020
Финал, 11.07.2021, 22:00

Италия-Англия-

Мало кто ожидал, что Италия пройдет так далеко на этом чемпионате Европы. Но удивительная серия сборной Манчини продолжается: 27 побед и всего 6 ничьих, 86 голов забито, всего 10 пропущено. Путь к финалу Евро-2020 для «Скуадры адзурры» был непрост. После прекрасного группового этапа возникли сложности с хорошо организованной сборной Австрии, Бельгия и Испания в плей-офф — тоже не подарок. Но во всех этих трех матчах итальянцы находили способ победить. Дважды очень важные голы забивал Кьеза. В матче с Испанией команде Манчини пришлось обороняться больше, чем она привыкла, бегать 70% времени без мяча было тяжело, но одна из контратак стала голевой, а дальше все решилось по пенальти.

Для Англии этот чемпионат Европы стал домашним, только один матч она провела не на «Уэмбли», а в Риме. Саутгейт после ЧМ-2018 еще больше стал ориентироваться на прагматичную Францию, в результате — первый финал Евро в истории «Трех львов». Главное для нынешней сборной Англии — поменьше рисковать (особенно на своей половине и в центре поля), а впереди Кейн со Стерлингом что-нибудь придумают. А если нет, то помогут стандарты или сомнительный дриблинг в чужой штрафной, как это было в полуфинале. Логично, что англичане при таком подходе пропустили всего один гол на Евро, да и тот не с игры от Дании. Остальные пять матчей (включая игру с Германией в 1/8 финала) Пикфорд провел на ноль.

Во время загрузки произошла ошибка.

И все же если сравнивать вратарей, то Доннарумма у Италии сильнее. Уровень соперников у него был посерьезнее, а он пропустил только два гола в основное время (один из них с пенальти). В защите обе команды стараются действовать компактно, на стороне Кьеллини и Бонуччи опыт, на стороне Магуайра и Стоунза скорость и габариты. а вот человека с таким пасом, как у левого защитника Шоу, и Италии нет. Зато тройка полузащитников в центре Жоржиньо — Верратти — Барелла превосходит своих оппонентов. А вот в нападении Кейн, конечно, сильнее Иммобиле, а Стерлинг опаснее Инсинье или Кьезы. С Данией хорошо себя проявил и Сака, а в запасе есть еще Санчо, Грилиш — состав у Англии глубже, это тоже может сыграть свою роль.

Статистика личных встреч удивительная: Италия выиграла все 4 матча у Англии на крупных турнирах, последний из них на ЧМ-2014. Если учитывать все матчи, то Англия выиграла у Италии всего две встречи из 14, обе товарищеские. Однако матч пройдет на «Уэмбли» при 60 тысячах болельщиков, а здесь англичане выиграли 15 матчей из последних 17. Единственное поражение — от Дании прошлой осенью при пустых трибунах. Поддержка болельщиков явно поможет сборной, как и осторожная тактика Саутгейта, поэтому победителя здесь предсказать сложно. А вот голов, скорее всего, будет мало, обе команды почти не пропускают. В БК Winline тотал голов меньше 2 оценивается коэффициентом 1,93.

Андрей Санталов

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