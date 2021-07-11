Магомед Оздоев: «На сборную России сильно набросились. Но это показывает, что страна сильно в нас верит. Это приятно!»

«У нас не было какой-то напряженности в команде. В обычном режиме готовились к Евро. Скажу еще раз — результат можно было показать другой. Сыграли первый матч против Бельгии. Все понимают, какая это команда и на каком месте рейтинга она находится. Могли с ней сыграть лучше, но то, что произошло, уже произошло.



С Данией игра шла до первого гола. У нас было несколько моментов. Реализуй мы свой в первом тайме, неизвестно, как сложилась бы игра. Сейчас трудно загадывать, но у Дании тоже очень сильная команда. Сейчас в мире никого легко не победишь. А про победу над Данией некоторые говорили с уверенностью. У этой команды очень сильный состав, хороший подбор игроков. И ее результаты говорят сами за себя.



На сборную сильно набросились. С другой стороны, это показывает, что страна так сильно в нас верит. Это приятно! Но если честно говорить, нам надо очень много расти и расти, чтобы добиваться хорошего результата в Европе. Есть пища для размышления. Я думаю, что в ближайшем будущем станем двигаться только вперед в направлении спорта», — сказал Оздоев.