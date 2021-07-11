Саутгейт о финале Евро: «90 тысяч зрителей — это Колизей. Большие пальцы рук либо поднимут, либо опустят»

«Мы знаем, что молодежи нужна поддержка. Мы должны относиться к ним определенным образом, но, если вы пытаетесь достичь выдающихся результатов, чем наши игроки и занимаются, то находитесь в куда более враждебной среде.



На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей. Большие пальцы рук либо поднимут, либо опустят. Обстановка не может быть всегда приятной и теплой. Так что нужно развивать в себе стойкость», — сказал Саутгейт.