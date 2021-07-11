Саутгейт о финале Евро: «90 тысяч зрителей — это Колизей. Большие пальцы рук либо поднимут, либо опустят»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о давлении, которое испытают его игроки в финале Евро-2020 на «Уэмбли».
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о давлении, которое испытают его игроки в финале Евро-2020 на «Уэмбли».
«Мы знаем, что молодежи нужна поддержка. Мы должны относиться к ним определенным образом, но, если вы пытаетесь достичь выдающихся результатов, чем наши игроки и занимаются, то находитесь в куда более враждебной среде.
На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей. Большие пальцы рук либо поднимут, либо опустят. Обстановка не может быть всегда приятной и теплой. Так что нужно развивать в себе стойкость», — сказал Саутгейт.
По распространенному мнению, зрители гладиаторских боев решали судьбу проигравшего гладиатора жестом рук. Если большинство поднимало пальцы вверх, то бойцу сохраняли жизнь. Есть и другая версия. Считается, что жест «пальцы вниз» означал «опустить мечи», то есть был сигналом для прекращения боя.
Англия сыграет с Италией сегодня, начало — в 22:00 по московскому времени.