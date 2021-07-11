Роналду и Месси — действующие победители Евро и Кубка Америки. Только сегодня

И Лионель Месси, и Криштиану Роналду — действующие победители континентальных турниров. Форвард «Ювентуса» стал чемпионом Европы со сборной Португалии в 2016 году.

Интересно отметить, что футболисты выиграли трофеи со сборными с разницей ровно в 5 лет. Португалия выиграла Евро 10 июля 2016 года, а Аргентина победила в Кубке Америки 10 июля 2021-го (по местному времени, по московскому матч проходил 11 июля — Sports.ru).