Роналду и Месси — действующие победители Евро и Кубка Америки. Только сегодня
Благодаря тому, что сборная Аргентины с Лионелем Месси победила в Кубке Америки, обыграв в финале Бразилию (1:0), сегодня в мировом футболе сложилась уникальная ситуация.
Благодаря тому, что сборная Аргентины с Лионелем Месси победила в Кубке Америки, обыграв в финале Бразилию (1:0), сегодня в мировом футболе сложилась уникальная ситуация.
И Лионель Месси, и Криштиану Роналду — действующие победители континентальных турниров. Форвард «Ювентуса» стал чемпионом Европы со сборной Португалии в 2016 году.
Интересно отметить, что футболисты выиграли трофеи со сборными с разницей ровно в 5 лет. Португалия выиграла Евро 10 июля 2016 года, а Аргентина победила в Кубке Америки 10 июля 2021-го (по местному времени, по московскому матч проходил 11 июля — Sports.ru).
Португальцы вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, и новый обладатель трофея станет известен сегодня. В финале турнира сыграют сборные Италии и Англии.