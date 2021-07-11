Роналду и Месси — действующие победители Евро и Кубка Америки. Только сегодня

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
22:00Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду и Месси — действующие победители Евро и Кубка Америки. Только сегодня

Благодаря тому, что сборная Аргентины с Лионелем Месси победила в Кубке Америки, обыграв в финале Бразилию (1:0), сегодня в мировом футболе сложилась уникальная ситуация.

Наверх
Источник: Reuters

И Лионель Месси, и Криштиану Роналду — действующие победители континентальных турниров. Форвард «Ювентуса» стал чемпионом Европы со сборной Португалии в 2016 году.

Интересно отметить, что футболисты выиграли трофеи со сборными с разницей ровно в 5 лет. Португалия выиграла Евро 10 июля 2016 года, а Аргентина победила в Кубке Америки 10 июля 2021-го (по местному времени, по московскому матч проходил 11 июля — Sports.ru).

Португальцы вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, и новый обладатель трофея станет известен сегодня. В финале турнира сыграют сборные Италии и Англии.

Читайте также
Италия
-:-
Первый тайм: 0:0
Англия
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Главные темы
Кто станет лучшим футболистом Евро? Есть несколько фаворитов
Итальянцы эмоциональнее всех поют гимн. Это их победная традиция
На финале Евро ждут нашествие муравьев. В 2016-м были мотыльки
«Ваши ожидания — ваши проблемы». История великой цитаты Аршавина
Англия как никогда близка к первому трофею за 55 лет: анонс главного матча года
Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы
Невилл о финале Евро-2020: Главный момент для страны. Второго шанса у парней не будет
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
В УЕФА назвали невероятным достижением проведение семи матчей Евро в Санкт-Петербурге
Станислав Черчесов: кто хотел меня понять на пресс-конференции, тот понял
«Парк да Пренс», Яшин, Нетто, Метревели, Понедельник. 61 год назад сборная СССР стала первым чемпионом Европы!
УЕФА наказал Англию по итогам полуфинала Евро с Данией
Черчесов: а где были Украина и Италия на ЧМ-2018? Сборная России должна созреть
Черчесов — снова «просто космос». Отказ от неустойки — гордость, которая вызывает уважение
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у своей резиденции
Саутгейт обошел Черчилля по популярности в Великобритании по итогам соцопроса. Его рейтинг одобрения — 72%
Вы знали, что на воротник каждого игрока сборной Англии нанесен уникальный номер? У Саутгейта — 1071-й, а у Кейна — 1207-й
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьёв
Уокер об Англии в финале Евро: «Мы высоко подняли планку для будущего поколения»
Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро
Артём Дзюба — лучший игрок сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored
УЕФА наказал сборную Венгрии двумя матчами без зрителей
Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Сильно!
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Саутгейт написал письмо населению Англии перед финалом Евро
Орлов: Черчесов благородно отказался от компенсации, и мы должны сказать ему спасибо
«Сложно и неправильно»: Чеферин — о формате проведения Евро-2020
Каспер Шмейхель рассказал, что сборная Дании смотрела видео празднования датских болельщиков для мотивации
Сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса
Источник: Станислав Черчесов отказался от компенсации в € 5 млн
Из космоса в отставку. Главные победы и поражения Черчесова в сборной
«Искренне прошу прощения за это. Не судите меня строго». Фернандес извинился за то, что практически не говорит на русском
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
Черышев первым из основных игроков сборной поблагодарил Черчесова за работу
Дзюба — Черчесову: «Спасибо за ЧМ. Жаль, что так сложилось на Евро, это наша общая вина»
Коронавирус: в Британии на 30% больше заразившихся мужчин. Виноват футбол?
Игроки сборной России не стали благодарить Станислава Черчесова за совместную работу в соцсетях
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России: «Да, такая вероятность есть»
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Каррагер о падении Стерлинга: «Не думаю, что это симуляция. Он проявил смекалку, не цинизм»
Представляете, Дания вдесятером доигрывала 15 минут! Йенсен сломался после 6-й замены?
Ван Гал — главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Федерация ведет с ним переговоры
Черчесов не взял деньги у РФС. Это 300 миллионов. Почему?
Станислав Черчесов: «Меня не увольняли. Решили расстаться по обоюдному согласию. Были выполнены все задачи, прописанные в контракте»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь