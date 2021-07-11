«Жухалы не должны быть чемпионами Европы». Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.
«Я надеюсь, что итальянцы выиграют. Для англичан это матч жизни и смерти. С учетом того, что и королева пишет письма, и вся нация ждет. Мне кажется, жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию», — сказал Губерниев, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».
Сборные Италии и Англии встретятся на стадионе в Лондоне 11 июля. Начало финала в 22:00 мск.