«Жухалы не должны быть чемпионами Европы». Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020

«Я надеюсь, что итальянцы выиграют. Для англичан это матч жизни и смерти. С учетом того, что и королева пишет письма, и вся нация ждет. Мне кажется, жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию», — сказал Губерниев, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».