Cборная Англии почти на полмиллиарда дороже Италии. С фаворитом финала всё ясно?

Сегодня, 11 июля, в Лондоне на «Уэмбли» состоится долгожданный финал Евро-2020, в котором сойдутся сборные Италии и Англии. По такому случаю мы сравнили игроков предполагаемых стартовых составов, начиная с трансферной стоимости и заканчивая игровыми показателями на этом Евро.

* — Средние показатели за матч.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRLl2dgi__E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRLl2dgi__E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRLl2dgi__E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UEFA EURO 2020 (@euro2020)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратари

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) / Джордан Пикфорд (Англия).

Вратарь сборной Италии один из самых дорогих игроков национальной команды (€ 60 млн), Пикфорд — € 22 млн. Доннарумма пропустил три гола (Пикфорд — один), совершил меньше сейвов (6 против 11), показал лучшую точность передач (78,7% против 60,1%), реже отдавал пасы (28,2 против 29,7) и длинные передачи (4,3 против 6,3).

Защитники

Джованни Ди Лоренцо (Италия) / Кайл Уолкер (Англия).

Ди Лоренцо оценивается в € 24 млн, Уолкер — в € 28 млн. Оба защитника провели по пять матчей на Евро-2020, но с очень разными показателями. У англичанина лучше точность паса (88,4% против 83,9%), больше передач за матч (63,6 против 44,6), длинных пасов (3,2 против 1,8), перехватов (1,2 против 1) и меньше выносов (1,4 против 2,6).

Ди Лоренцо, в свою очередь, продемонстрировал высокий уровень оборонительных действий: чаще выигрывал борьбу в воздухе (2,2 против 2), совершал отборы (3 против 0,2) и нарушал правила (2,2 против 0,2).

Леонардо Бонуччи (Италия) / Джон Стоунз (Англия).

Бонуччи на € 22 млн дешевле Стоунза (€ 8 млн против € 30 млн). Оба защитника приняли участие в пяти матчах. Англичанин преуспел больше. У Стоунза феноменальная точность паса (94,6% против 87,6%), больше выигранных единоборств на «втором этаже» (2,5 против 1,2), отборов (1 против 0,3), выносов (2,3 против 2), передач (70,7 против 57,7).

Зато Бонуччи совершает больше перехватов (2 против 0,7) и чаще использует длинные передачи (6,3 против 3,2).

Джорджо Кьеллини (Италия) / Гарри Магуайр (Англия).

Трансферная стоимость в пользу Магуайра (€ 45 млн против € 1,5 млн). Англичанин, как его партнёр по обороне, точнее отдаёт передачи (90,8% против 86,8%), не имеет равных на «втором этаже» (4,3 против 1,5) и в матче с Украиной отметился забитым мячом. Ещё у Гарри небольшой перевес по количеству перехватов (2 против 1,8), передач за матч (76,3 против 49,3) и длинных пасов (4 против 3).

У Кьеллини больше отборов (1 против 0,8), одинаковое количество выносов с Магуайром (по 3,5) и заблокированных ударов (по 0,5).

Эмерсон (Италия) / Люк Шоу (Англия).

Защитник «Манчестер Юнайтед» дороже игрока «Челси» (€ 35 млн против € 12 млн). Эмерсон заменил по ходу турнира травмированного Спинаццолу, поэтому во многих показателях уступает Шоу.

У Люка уже три голевые передачи на Евро-2020. Он чаще выигрывает борьбу в воздухе (2 против 0,3), пасует (58 против 22,7), совершает больше отборов (1,6 против 0,7) и перехватов (0,8 против 0). Кроме того, Шоу нередко использует длинные передачи (1,8 против 0,3) и кроссы (1,6 против 0).

Эмерсон превосходит англичанина в точности передач (89,7% против 87,2%) и реже нарушает правила (0,3 против 1,8).

Полузащитники

Марко Верратти (Италия) / Калвин Филлипс (Англия).

Верратти дороже Филлипса на € 25 млн (€ 55 млн против € 30 млн). У итальянского полузащитника на Евро-2020 больше голевых передач (две против одной), выше точность передач (92,6% против 87,1%), превосходство в отборах (3,3 против 0,8) и отборах (1,3 против 1). Кроме того, Марко чаще совершает ключевые передачи (3 против 0,5), пасы (74,8 против 50,3), кроссы (1 против 0,2) и идёт в дриблинг (1,3 против 0,3).

У Филлипса небольшое преимущество в выигранных единоборствах в воздухе (1,7 против 1,3) и длинных передачах (2,8 против 2,3).

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Жоржиньо (Италия) / Мэйсон Маунт (Англия).

Оба полузащитника во многих показателях имеют схожие данные, и при этом трансферная стоимость англичанина почти в два раза выше (€ 75 млн против € 40 млн).

Жоржиньо провёл на два матча больше, чем Маунт, и показал лучшее качество паса (92,9% против 89,7%), количество перехватов (3,5 против 0,3) и передач (70 против 34, длинных — 2 против 0,5).

Мэйсон отметился голевой передачей на турнире, чаще наносил удары (1,8 против 0), совершал больше отборов (2,8 против 1,7), меньше был обыгран в результате дриблинга (0,3 против 1,7) и использовал кроссы (2,5 против 0).

Николо Барелла (Италия) / Деклан Райс (Англия).

Оба футболиста оцениваются в € 65 млн. Впрочем, Евро-2020 они проводят тоже одинаково. Барелла чаще помогает в атаке (гол и два ассиста), наносит удары (1 против 0,2), идёт в дриблинг (1,2 против 0), совершает ключевые передачи (1,8 против 0,2).

Райс имеет лучшее качество паса (92,1% против 83,4), выигрывает борьбу в воздухе (0,5 против 0), превосходит своего визави в компоненте отборов (1,3 и 0,8), и перехватов (1,8 и 0,4).

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Нападающие

Федерико Кьеза (Италия) / Букайо Сака (Англия).

Англичанин дороже итальянца на € 5 млн (€ 65 млн против € 60 млн). Кьеза проводит блестящий Евро-2020, забив два гола. Федерико чаще, чем Сака, бьёт по воротам (2,3 против 0), точнее пасует (80,8 против 78,1), больше отдаёт ключевых передач (1 против 0,3), реже теряет мяч после дриблинга (1,2 против 3).

Сака больше выигрывает единоборств в воздухе (0,7 против 0,2), чаще идёт в дриблинг (1,7 против 1) и зарабатывает фолы (2,3 против 0,3).

Чиро Иммобиле (Италия) / Гарри Кейн (Англия).

Трансферная стоимость Кейна в три раза выше, чем Иммобиле (€ 120 млн против € 38 млн). У капитана сборной Англии четыре гола на Евро-2020, у итальянца — два мяча и две голевые передачи. При этом Иммобиле чаще бьёт по воротам (3,4 против 2,3) и имеет лучшее качество паса (80,4 против 73,3). Кейн же не имеет равных на «втором этаже» (2,5 против 0,2), чаще идёт в дриблинг (0,8 против 0,2) и больше зарабатывает фолов (1,8 против 0,6).

Лоренцо Инсинье (Италия) / Рахим Стерлинг (Англия).

Инсинье оценивается в € 48 млн, Стерлинг — в € 90 млн. Нападающий сборной Англии один из лучших в своей команде, у него три гола и одна голевая передача (у Лоренцо — два гола), выше точность пасов (84,8 против 80,1). Также Стерлинг чаще идёт в дриблинг (3 против 0,4) и зарабатывает на себе фолы (1,5 против 0,2).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRJ6bi1tL5s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRJ6bi1tL5s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRJ6bi1tL5s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UEFA EURO 2020 (@euro2020)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Итальянский форвард превосходит англичанина в количестве ударов по воротам (2,8 против 2,3), ключевых передачах (2,4 против 0,5), кроссах (1,2 против 0) и длинных пасах (3,4 против 0,2).

Суммарную стоимость итальянской заявки на Евро-2020 Transfermarkt оценивает в 751 млн евро. Англия почти на полмиллиарда дороже — 1,26 млрд.