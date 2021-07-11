Харри Кейн: «Англия должна победить в финале Евро»

«Мы преодолевали барьеры на пути к финалу, но сейчас мы должны выйти на матч и победить. Когда Евро начинался, нашей целью была победа. Сейчас у нас есть возможность ее реализовать. Когда мы видим фанатов на улицах, чувствуем такой прием, то осознаем, какое большое значение это имеет для страны.



Мы знаем, как важно это для английских болельщиков. Мы гордимся возможностью представлять их, и, надеемся, мы сделаем так, что они будут гордиться нами», — сказал Кейн.