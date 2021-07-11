Сборная Англии откажется от призовых за победу на Евро

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Игроки английской сборной откажутся от призовых в пользу благотворительных организаций. В случае победы над Италией национальная команда Англии получит 11 миллионов евро.

10 июля к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту обратилась королева Великобритании Елизавета II. «Надеюсь, что в историю войдет не только сама победа, но и дух, гордость от вашей игры на поле», — говорится в обращении королевы.

Финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Время начала матча — 22:00 по московскому времени.