УЕФА раздумывает об увеличении количества команд на Евро до 32

Пересмотр формата проводится по мере того, как идёт определение сборной-хозяйки Евро-2028. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Если будет решено увеличить количество команд, УЕФА мог бы популяризовать Лигу наций, которая в конечном итоге сможет заменить отборочный турнир чемпионата Европы.