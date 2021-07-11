Санчо о победе Англии на Евро: Никогда не пил пиво. Придется спросить у мамы разрешения
Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо рассказал, как отпразднует возможную победу над Италией в финале Евро-2020.
Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо рассказал, как отпразднует возможную победу над Италией в финале Евро-2020.
«Красить волосы я привык, так что это не проблема. Думаю, что я присоединюсь к Райсу [который собирается впервые выпить пива]. Я никогда не пил пиво. Я не большой фанат алкоголя, так что не знаю. Мне придется спросить у мамы разрешения», — сказал Санчо Talksport.