Сборные Англии и Италии назвали стартовые составы на финал Евро-2020

Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 мск. По сравнению с полуфинальным матчем ЕВРО-2020, против команды Дании у англичан произошло единственное изменение в старте — с первых минут выйдет Триппьер.
Полностью стартовый состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (вратарь), Кайл Уокер, Люк Шоу, Деклан Райс, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Кейн (капитан), Рахим Стерлинг, Триппьер, Калвин Филлипс, Мейсон Маунт.
Стартовый состав сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма (вратарь), Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини, Марко Верратти, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Эмерсон, Леонардо Бонуччи, Николо Барелла, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле.