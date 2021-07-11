Более 50 человек штурмом ворвались на «Уэмбли» перед финалом Евро

По последней информации журналиста Майка Кигана, группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион «Уэмбли».

По сведениям источника, стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности, а полиции и вовсе не видно на горизонте. Стадион временно закрывали, а когда открыли, то новая группа нарушителей ворвалась на него.

Ранее стало известно, что фанаты без билетов штурмуют стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него. Нарушители перепрыгивают через ограждения, сталкиваются с сотрудниками стадиона и полицией. Позже администрация «Уэмбли» заявила, что все нарушители, незаконно проникшие на стадион, были пойманы полицией.