Более 50 человек штурмом ворвались на «Уэмбли» перед финалом Евро
Беспорядки в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020 продолжаются.
Беспорядки в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020 продолжаются.
По последней информации журналиста Майка Кигана, группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион «Уэмбли».
По сведениям источника, стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности, а полиции и вовсе не видно на горизонте. Стадион временно закрывали, а когда открыли, то новая группа нарушителей ворвалась на него.
Ранее стало известно, что фанаты без билетов штурмуют стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него. Нарушители перепрыгивают через ограждения, сталкиваются с сотрудниками стадиона и полицией. Позже администрация «Уэмбли» заявила, что все нарушители, незаконно проникшие на стадион, были пойманы полицией.
Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.