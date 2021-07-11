Карасев: В УЕФА были довольны нашей судейской бригадой

— Почему не дали судить финал? Есть комиссия назначения УЕФА, которая решает, кто будет судить. Никто ничего не объясняет. Сначала собирали всех судей, а потом мы получали на почту письмо, что мы судим тот или иной матч. Нашей бригадой были довольны, если бы не были довольны, то мы бы не были резервными на полуфинале.

Никаких проблем с Нидерландами нет. Я прессу не так сильно читаю, просто слышал отголоски, что мною там недовольны. Однако я разговаривал с Бьорном Кейперсом, он сказал, что в Голландии — тишина.

Мог ли я работать на финале? Я в порядке, в хорошей форме. Естественно, есть усталость, месяц не был дома. каждый день тренировки, перелеты, игры. Это первый и последний такой турнир, где пришлось так много летать. Я посетил семь стран, с одной стороны, это великолепно, но с другой — усталость, — сказал Карасев.