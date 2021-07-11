Принц Уильям вместе с сыном отпраздновал гол Англии в финале Евро: видео
ЕВРО-2020. Сборная Англии встречается с командой Италии в финальном матче чемпионата Европы — 2020.
ЕВРО-2020. Сборная Англии встречается с командой Италии в финальном матче чемпионата Европы — 2020.
Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Счет на третьей минуте открыли подопечные Гарета Саутгейта. Автором гола стал Люк Шоу.
На матче присутствует британский принц Уильям, его супруга Кейт и их семилетний сын Джордж.
На нынешнем чемпионате итальянцы не потеряли ни одного очка, одержав шесть побед в шести матчах. На пути к финалу подопечные Роберто Манчини, выиграв группу A, одолели в