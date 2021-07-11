Принц Уильям вместе с сыном отпраздновал гол Англии в финале Евро: видео

На нынешнем чемпионате итальянцы не потеряли ни одного очка, одержав шесть побед в шести матчах. На пути к финалу подопечные Роберто Манчини, выиграв группу A, одолели в плей-офф команды Австрии, Бельгии и Испании. Англичане стали победителями группы D, набрав 7 очков из 9 возможных. В плей-офф команда Гарета Саутгейта справилась с сопротивлением немцев, украинцев и датчан.