Английские фанаты громят Лондон перед финалом Евро. Напиваются, прорываются на стадион без билетов и дерутся

Сегодня сборная Англии впервые в своей истории играет в финале Евро-2020. Да еще и у себя дома — на «Уэмбли»!

Накануне игры английские фанаты так воодушевились этим событием, что наплевали на ковид, толпами вышли на улицы Лондона и устроили безумный дебош, с которым не смогли справиться полицейские.

На центральных улицах города творилось что-то дикое — кажется, болельщики разнесли пол Лондона.

Фанаты топтали флаги Италии.

Жестко лупили друг друга у «Уэмбли».

И не только у «Уэмбли».

Пытались прорваться на стадион без билетов.

У многих действительно получилось!

Напивались, бросались бутылками, захламляли улицы.

Чудили в общественном транспорте.

А один чудак даже залез на фонарь и стал подтягиваться.

Впрочем, есть и те, кто веселился без хулиганства. Вот, например, миролюбивые фанаты вместе спели перед игрой.

Однако, к сожалению, таких было меньшинство.