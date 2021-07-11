Английские фанаты громят Лондон перед финалом Евро. Напиваются, прорываются на стадион без билетов и дерутся
Безумие!
Безумие!
Сегодня сборная Англии впервые в своей истории играет в финале Евро-2020. Да еще и у себя дома — на «Уэмбли»!
Накануне игры английские фанаты так воодушевились этим событием, что наплевали на ковид, толпами вышли на улицы Лондона и устроили безумный дебош, с которым не смогли справиться полицейские.
На центральных улицах города творилось
Фанаты топтали флаги Италии.
Жестко лупили друг друга у «Уэмбли».
И не только у «Уэмбли».
Пытались прорваться на стадион без билетов.
У многих действительно получилось!
Напивались, бросались бутылками, захламляли улицы.
Чудили в общественном транспорте.
А один чудак даже залез на фонарь и стал подтягиваться.
Впрочем, есть и те, кто веселился без хулиганства. Вот, например, миролюбивые фанаты вместе спели перед игрой.
Однако, к сожалению, таких было меньшинство.
Кажется, болельщики слишком буквально восприняли слова Гари Линекера, который перед матчем призывали их «веселиться: петь песни, напиваться и кидать пинты».