Сборная Италии по футболу впервые с сентября 2020-го пропустила первой
Сборная Италии по футболу в финальном матче Евро-2020 с национальной командой Англии пропустила на третьей минуте матча.
Сборная Италии по футболу в финальном матче Евро-2020 с национальной командой Англии пропустила на третьей минуте матча.
Это первый случай с сентября 2020-го, когда итальянцы дают сопернику забить первым.
18 матчей подряд итальянцы не позволяли сопернику выходить вперёд. Последний такой случай был зафиксирован 4 сентября 2020-го года, когда национальная команда Боснии и Герцеговины открыла счёт в Лиге наций.
Сейчас сборная Италии уступает в финале Евро-2020 сборной Англии и может прервать ещё одну серию — 32 матча без поражений.
Сборная Англии впервые в своей истории может стать триумфатором чемпионата Европы.