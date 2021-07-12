Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу

Нынешний Евро стал пятым в карьере Роналду, что является рекордным показателем. Впервые нападающий принял участие в турнире в 2004 году и отметился дебютным голом в матче открытия чемпионата, в котором португальцы потерпели поражение от команды Греции (1:2). Сборная Португалии тогда дошла до финала, где снова проиграла грекам (0:1). В 2016 году португальская команда стала чемпионом Европы, обыграв в финале команду Франции в дополнительное время (1:0), Роналду на турнире отметился тремя голами. На турнире 2004 года португалец забил два гола, в 2008-м — один, в 2012-м — три, тогда он разделил первое место в списке бомбардиров с пятью футболистами, в том числе с россиянином Аланом Дзагоевым.