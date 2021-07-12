Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
01:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020

В решающей игре чемпионата Европы на «Уэмбли» сборная Италии победила Англию в серии пенальти.

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Футбол возвращается — домой или в Рим

Англия впервые дошла до финала Евро на фактически домашнем турнире, на котором только раз покидала «Уэмбли» — четвертьфинал с Украиной принял Рим. На своем Евро-96 «Три льва» остановились в полуфинале, а также остались с бронзой в 1968-м.

До этого воскресенья англичане завоевали только один титул на большом турнире — выиграли золото домашнего чемпионата мира-1966. С пожеланием повторить тот успех накануне финала к команде обратилась Королева Елизавета II, 55 лет назад вручавшая кубок своим футболистам. Главный тренер Гарет Саутгейт еще перед стартом Евро-2020 в трогательном обращении к нации написал о значении этого чемпионата для сборной и всей страны.

Италия взяла кубок Европы на домашнем чемпионате в 1968 году, а в 2000-м и 2012-м проигрывала в финалах. В Лондоне она могла переписать одну букву в популярном ироничном слогане англичан «Футбол возвращается домой» и забрать трофей в Рим (It’s coming home / to Rome).

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Фанаты и прорыв на «Уэмбли»

Англичане в день большого футбола по традиции заполнили главные улицы и площади Лондона. Палили пиротхенику и развлекались в пабах, шумно проводили время и оставляли после себя горы мусора.

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При ожидающейся аудитории в 65 тысяч зрителей число желающих не просто оказаться рядом с «Уэмбли», но и попасть на него, вышло за законные рамки. Группы фанатов совершили несколько попыток прорыва, что обернулось потасовками и драками как на подступах к арене, так и на самом стадионе.

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Церемония перед финалом

Перед матчем на «Уэмбли» прошло официальное закрытие самого необычного в истории Евро. Кубок на арену вынес автор чемпионского гола Португалии в финале-2016 с Францией экс-форвард «Локомотива» Эдер. Это воскресенье, 11 июля — уникальный день, когда Криштиану Роналду еще формально был чемпионом Европы, а Лионель Месси только-только выиграл Кубок Америки.

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Английские болельщики снова свистели во время гимна соперника перед матчем, несмотря на призыв этого не делать. Мощное пение итальянцев — то, что не стоит глушить посторонними звуками. При этом футболисты сборной Италии поддержали соперника и преклонили колено перед стартовым свистком.

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Самый быстрый гол финалов

Англия мощно вошла в игру, подавив соперника и открыв счет после перевода с правого на левый фланг. Шоу забил первый мяч за сборную и провел самый быстрый гол финалов Евро. Рекордное время — 1 минута и 57 секунд.

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Падение Стерлинга

Во втором тайме Стерлинг зашел на эпизод, схожий со скандальным моментом из дополнительного времени полуфинала с Данией. Снова реактивного форварда встречали с подстраховкой, тот опять упал на газон с обозначением контакта. Главный судья Бьерн Кайперс на это не «повелся», а у видеоарбитров не нашлось оснований вмешиваться в игру.

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Ответ Италии

Команда Роберто Манчини на этом Евро до полуфинала с Испанией здорово действовала от себя. Против получивших перевес англичан у итальянцев далеко не все получалось в атаке, хотя Кьеза и другие имели моменты. Выручил угловой, в котором поучаствовали оба центральных защитника, а Веррати выиграл воздух у Маунта. Кьеллини «зацентрил» в чужой штрафной, а Бонуччи вышел на добивание.

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Серия пенальти

Этого Евро было мало — и основного, и дополнительного времени. Англичане никак не могли попасть в створ после гола Шоу, итальянцы — придумать что-то опаснее выпада после ответного углового.

Все решилось в серии пенальти, с нервами и разными поворотами. У англичан в решающий момент не забили Рэшфорд и Санчо, которых Саутгейт выпустил на 120-й минуте. А чемпионское спасение Доннарумма сделал против Саки.

Англия — снова без титула на Евро. Команда Саутгейта не принесла долгожданный трофей своей нации. Она сейчас не стала золотой, в том числе и внешне — Фоден планировал окраску волос всех партнеров.

Италия не проигрывает 34 матча подряд и в шаге от мирового рекорда Бразилии и Испании. «Скуадра адзурра» первой выиграла на Евро две серии пенальти подряд. Главное — команда Манчини забрала кубок на «Уэмбли» и везет его в Рим.

Артем Агапов

Италия
1:1
Первый тайм: 0:1
Англия
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Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
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Франция
Франция
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Испания
Испания
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Португалия
Португалия
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Франция
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Германия
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Уэльс
Уэльс
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