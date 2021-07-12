Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020
В решающей игре чемпионата Европы на «Уэмбли» сборная Италии победила Англию в серии пенальти.
В решающей игре чемпионата Европы на «Уэмбли» сборная Италии победила Англию в серии пенальти.
Англия впервые дошла до финала Евро на фактически домашнем турнире, на котором только раз покидала «Уэмбли» — четвертьфинал с Украиной принял Рим. На своем Евро-96 «Три льва» остановились в полуфинале, а также остались с бронзой в 1968-м.
До этого воскресенья англичане завоевали только один титул на большом турнире — выиграли золото домашнего чемпионата мира-1966. С пожеланием повторить тот успех накануне финала к команде обратилась Королева Елизавета II, 55 лет назад вручавшая кубок своим футболистам. Главный тренер Гарет Саутгейт еще перед стартом Евро-2020 в трогательном обращении к нации написал о значении этого чемпионата для сборной и всей страны.
Италия взяла кубок Европы на домашнем чемпионате в 1968 году, а в 2000-м и 2012-м проигрывала в финалах. В Лондоне она могла переписать одну букву в популярном ироничном слогане англичан «Футбол возвращается домой» и забрать трофей в Рим (It’s coming home / to Rome).
Англичане в день большого футбола по традиции заполнили главные улицы и площади Лондона. Палили пиротхенику и развлекались в пабах, шумно проводили время и оставляли после себя горы мусора.
При ожидающейся аудитории в 65 тысяч зрителей число желающих не просто оказаться рядом с «Уэмбли», но и попасть на него, вышло за законные рамки. Группы фанатов совершили несколько попыток прорыва, что обернулось потасовками и драками как на подступах к арене, так и на самом стадионе.
Перед матчем на «Уэмбли» прошло официальное закрытие самого необычного в истории Евро. Кубок на арену вынес автор чемпионского гола Португалии в финале-2016 с Францией
Английские болельщики снова свистели во время гимна соперника перед матчем, несмотря на призыв этого не делать. Мощное пение итальянцев — то, что не стоит глушить посторонними звуками. При этом футболисты сборной Италии поддержали соперника и преклонили колено перед стартовым свистком.
Англия мощно вошла в игру, подавив соперника и открыв счет после перевода с правого на левый фланг. Шоу забил первый мяч за сборную и провел самый быстрый гол финалов Евро. Рекордное время — 1 минута и 57 секунд.
Во втором тайме Стерлинг зашел на эпизод, схожий со скандальным моментом из дополнительного времени полуфинала с Данией. Снова реактивного форварда встречали с подстраховкой, тот опять упал на газон с обозначением контакта. Главный судья Бьерн Кайперс на это не «повелся», а у видеоарбитров не нашлось оснований вмешиваться в игру.
Команда Роберто Манчини на этом Евро до полуфинала с Испанией здорово действовала от себя. Против получивших перевес англичан у итальянцев далеко не все получалось в атаке, хотя Кьеза и другие имели моменты. Выручил угловой, в котором поучаствовали оба центральных защитника, а Веррати выиграл воздух у Маунта. Кьеллини «зацентрил» в чужой штрафной, а Бонуччи вышел на добивание.
Этого Евро было мало — и основного, и дополнительного времени. Англичане никак не могли попасть в створ после гола Шоу, итальянцы — придумать
Все решилось в серии пенальти, с нервами и разными поворотами. У англичан в решающий момент не забили Рэшфорд и Санчо, которых Саутгейт выпустил на 120-й минуте. А чемпионское спасение Доннарумма сделал против Саки.
Англия — снова без титула на Евро. Команда Саутгейта не принесла долгожданный трофей своей нации. Она сейчас не стала золотой, в том числе и внешне — Фоден планировал окраску волос всех партнеров.
Италия не проигрывает 34 матча подряд и в шаге от мирового рекорда Бразилии и Испании. «Скуадра адзурра» первой выиграла на Евро две серии пенальти подряд. Главное — команда Манчини забрала кубок на «Уэмбли» и везет его в Рим.
Артем Агапов