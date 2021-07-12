Доннарумма вытащил Евро для Италии. Хотя недавно его ненавидели свои же фанаты

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
02:06 (мск), источник: Sport24

Доннарумма вытащил Евро для Италии. Хотя недавно его ненавидели свои же фанаты

В «Милане» его больше не хотят видеть.

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Джанлуиджи Доннарумме всего 22 года, но он провел уже 6 лет как основной вратарь «Милана». Во время карьеры Джиджи Буффона выросла куча итальянских вратарей, которых называли его преемниками, но именно его тезка уже сделал серьезный шаг к величию.

Доннарумма своим сейвом в серии послематчевых пенальти с Испанией подарил Италии финал Евро. А в серии одиннадцатиметровых на «Уэмбли» отразил два удара и принес своей стране долгожданный титул. Несомненно, молодой Джиджи — новый герой Италии.

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Но на родине к Доннарумме неоднозначное отношение, особенно у болельщиков «Милана», чьим воспитанником он является. Началось все еще в 2017 году, когда 18-летний голкипер собирался подписывать новый контракт с «россонери». Вся муть пошла от его агента Мино Райолы, пожалуй, самого одиозного и скандального агента в мире футбола.

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«Милан» предлагал Доннарумме 4,5 миллиона евро, но после тяжелых переговоров Мино продавил свои условия: 6 миллионов евро для 18-летнего кипера, а также миллионный контракт для его брата Антонио, которого взяли третьим вратарем.

Из-за тех разборок клуба с Райолой у Джиджио окончательно испортились отношения с болельщиками: в матче молодежного Евро они закидали вратаря фальшивыми долларами, а во время сезона призывали «убираться из клуба». Райола называл такое поведение фанатов «моральным насилием» и просил клуб досрочно расторгнуть контракт с Джанлуиджи. В ответ фанаты «Милана» на матче с «Вероной» растянули баннер: «Моральное насилие — это шесть млн евро в год и контракт с твои братом-паразитом? Наше терпение лопнуло. Убирайся!». Джиджи называли «куском дерьма», а в соцсетях его фамилию исковеркали как «Долларумма». Джанлуиджи плакал прямо на поле, и после игр в раздевалке. Утешал его другой нынешний герой сборной Леонардо Бонуччи, который тогда играл с ним в «Милане».

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Этим летом ситуация была похожей, но уже никто не удивлялся. Контракт Доннаруммы с «Миланом» подходил к концу, но с пролонгацией снова возникли сложности. Райола шантажировал клуб офферами на 10 миллионов евро, которые якобы были на руках, и требовал повторить эти условия, а также выплатить 20 миллионов евро в качестве агентских.

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В «Милане» посчитали такие запросы неадекватно высокими. Клуб отправил финальное предложение Райоле около месяца назад и предлагал двухлетнее соглашение с окладом в 7 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонуса. Так и не дождавшись ответа от Мино, «Милан» подписал голкипера «Лилля» Майка Меньяна (он обошелся клубу в 15 миллионов евро и будет получать 3 миллиона в год). По информации Джанлуки Ди Марцио, Доннарумма был шокирован, когда узнал об этом перед важнейшим матчем с «Аталантой».

Сейчас всем однозначно понятно, что Джанлуиджи покинет родной клуб. Скорее всего, он подпишет контракт с «ПСЖ», который готов удовлетворить запросы Райолы. Проблема в том, что в Париже уже играет опытный Кейлор Навас, и как Почеттино собирается делить между двумя топ-вратарями игровое время, непонятно.

Доннарумма вряд ли станет легендой «Милана» после всех этих историй. Но несомненно, его ждет великая карьера. И его выступление на всем чемпионате Европы подтверждает, что на наших глазах происходит становление вратаря, который войдет в историю.

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1
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СССР
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Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
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Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
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