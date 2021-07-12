Доннарумма вытащил Евро для Италии. Хотя недавно его ненавидели свои же фанаты
В «Милане» его больше не хотят видеть.
В «Милане» его больше не хотят видеть.
Джанлуиджи Доннарумме всего 22 года, но он провел уже 6 лет как основной вратарь «Милана». Во время карьеры Джиджи Буффона выросла куча итальянских вратарей, которых называли его преемниками, но именно его тезка уже сделал серьезный шаг к величию.
Доннарумма своим сейвом в серии послематчевых пенальти с Испанией подарил Италии финал Евро. А в серии одиннадцатиметровых на «Уэмбли» отразил два удара и принес своей стране долгожданный титул. Несомненно, молодой Джиджи — новый герой Италии.
Но на родине к Доннарумме неоднозначное отношение, особенно у болельщиков «Милана», чьим воспитанником он является. Началось все еще в 2017 году, когда 18-летний голкипер собирался подписывать новый контракт с «россонери». Вся муть пошла от его агента Мино Райолы, пожалуй, самого одиозного и скандального агента в мире футбола.
«Милан» предлагал Доннарумме 4,5 миллиона евро, но после тяжелых переговоров Мино продавил свои условия: 6 миллионов евро для 18-летнего кипера, а также миллионный контракт для его брата Антонио, которого взяли третьим вратарем.
Этим летом ситуация была похожей, но уже никто не удивлялся. Контракт Доннаруммы с «Миланом» подходил к концу, но с пролонгацией снова возникли сложности. Райола шантажировал клуб офферами на 10 миллионов евро, которые якобы были на руках, и требовал повторить эти условия, а также выплатить 20 миллионов евро в качестве агентских.
В «Милане» посчитали такие запросы неадекватно высокими. Клуб отправил финальное предложение Райоле около месяца назад и предлагал двухлетнее соглашение с окладом в 7 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонуса. Так и не дождавшись ответа от Мино, «Милан» подписал голкипера «Лилля» Майка Меньяна (он обошелся клубу в 15 миллионов евро и будет получать 3 миллиона в год). По информации Джанлуки Ди Марцио, Доннарумма был шокирован, когда узнал об этом перед важнейшим матчем с «Аталантой».
Сейчас всем однозначно понятно, что Джанлуиджи покинет родной клуб. Скорее всего, он подпишет контракт с «ПСЖ», который готов удовлетворить запросы Райолы. Проблема в том, что в Париже уже играет опытный Кейлор Навас, и как Почеттино собирается делить между двумя
Доннарумма вряд ли станет легендой «Милана» после всех этих историй. Но несомненно, его ждет великая карьера. И его выступление на всем чемпионате Европы подтверждает, что на наших глазах происходит становление вратаря, который войдет в историю.