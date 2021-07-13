Все о героях сборной Италии: универсальные трудяги и много-много препятствий перед признанием

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:33 (мск), источник: Sports.Ru

Все о героях сборной Италии: универсальные трудяги и много-много препятствий перед признанием

Италия — победитель Евро-2020. Мы собрали короткие истории о героях нации. Позади — долгие дороги к успеху. Теперь есть заслуженный трофей.

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Джанлуиджи Доннарумма

Отражение ударов — сильная сторона Доннаруммы. Еще важно, насколько чисто Доннарумма отбивает мячи. В этом отношении итальянец сильно вырос за последние сезона — теперь всего 3% из отбитых им ударов ведут к добиванию.

В итоге Доннарумма:

  • уникален для своего возраста. Еще раз — в 22 года у него 6 полных сезонов в Серии А;.
  • близок к топ-уровню по части отражения ударов (но пугающе зависим от куража);.
  • имеет потенциал заметно вырасти в игре на выходах и передачах, но пока не входит в топ-категорию.
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Джованни Ди Лоренцо

В детстве у Ди Лоренцо было прозвище Батигол. Он много забивал и играл вообще везде: в центре нападения, в центре поля, на флангах защиты и атаки.

Всегда оставался тихим. Вот что говорил Фульвио Бертанья, директор академии «Вальдоттаво», в которой начинал юный Джованни: «Он говорил только при приветствии и прощании. “Чао, Фульвио” — “Чао, Фульвио”. Мне всегда нравился его характер, отношение к делу».

Ди Лоренцо и сейчас приезжает в академию, чтобы повидаться с детьми. Бертанья рассказывал: «Он регулярно приходит и играет с ребятами в футбол. Прекрасный пример».

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Джорджо Кьеллини

Жилистый, угловатый, Кьеллини словно вышел из постапокалиптической антиутопии. Его стиль — игровой аналог поножовщины в тюремном дворе, но за привычным образом грубого зверя скрывается поразительная тяга к саморазвитию. Джорджо годами превращал себя в самого надежного защитника мира, поступательно отсекал слабости и развивал характер, а когда возраст отбирал у него важные качества — менялся и оставался таким же уверенным и непроходимым, как прежде.

Начало его эволюции положил Фабио Капелло. Кьеллини еще не исполнился 21, он был скоростным левым фулбеком и не всегда вспоминал о защите. Инволюция в более ограниченного и дисциплинированного фулбека логично привела к уходу с фланга. Тогда же он утвердился в роли перспективного персональщика. Ибра уважал его больше всех защитников в мире: «Кьелло не оставляет пространства и не дает вздохнуть».

«Такой он, Джорджо: извиняется и отправляет тебя в больницу, — шутил Кассано. — Он один из лучших парней, которых я встретил в футболе, но на поле он не узнает друзей».

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Леонардо Бонуччи

Бонуччи — другой. В детстве он играл центрального нападающего и полузащитника, в первой игре центрбеком сделал хет-трик и окончательно перешел в защиту только в 17. Позднее перепрофилирование определило его игру. Лео вышел из примаверы «Витербезе» с явными пробелами в выучке и до сих пор страдает от нехватки оборонительного мышления.

«С мячом в ногах Бонуччи лучший в Италии и один из лучших в мире, — высказывался Капелло в эфире Sky Sport. — Но он не знает, как защищаться, у него серьезные проблемы в самых основах».

Бонуччи — удивительно интуитивный защитник. Его игра построена на чтении и вольной интерпретации эпизодов; пока необходимо контролировать зону и выверять дистанцию между напарниками, Лео безнадежно невзрачен и даже не до конца надежен, но иногда его озаряет — и рождаются такие тонкие моменты, на которые способен не каждый топ. Бонуччи считывает направление паса до того, как его сделают. А иногда вынуждает соперника пасовать в заведомо неудобный момент.

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Леонардо Спинаццола

Как бы ни смешило «Рому» и любителей кальчо запоздалое массовое озарение, но Спинаццола появился в Серии А всего пять лет назад, и даже итальянские тифози помнят диссонансное первое впечатление. Длинные ноги, раздутые ягодицы, огромные квадры. Лео выглядит очередным невзрачным латералем из тех, что курсируют между итальянскими середняками и щедрыми английскими топами, но развеивает иллюзию, едва получает мяч. Длинные ноги развивают шикарную дистанционную скорость, а перекачанный низ дает устойчивость и маневренность при высоком темпе. Спинаццола избегает ограничений и маленьких, и высоких бегунов, одновременно сочетая их преимущества.

Благодаря таким вещам Лео держит промежуточное звание самого быстрого игрока Евро (33,8 км/ч), но куда важнее, почему итальянский латераль настолько хорош в атаке.

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Дело в том, что Лео вообще не готовился к игре в обороне. С детства и до 23 лет его обучали как инвертированного вингера. Лео засматривал видео с Роналдо и Батистутой, в подражание кумирам играл только на максимальной скорости, и получалось неплохо — в 2012-м он даже стал MVP престижного молодежного турнира в Виареджо. Не хватало только самого важного. Спинаццола не забивал.

Франческо Ачерби

Летом Ачерби попал в «Сассуоло». К своему первому сезону в серии А команда готовилась в горах, девятьсот метров над уровнем моря. После тренировки к Ачерби подошел врач Паоло Минафра: «Нам нужно еще раз обследовать тебя». — «Зачем?» — «У тебя высокое кровяное давление — хотим понять, почему». Во время УЗИ Минафра, как обычно, много шутил, исследовал щитовидку, сердце, потом опустился ниже и вдруг стих. У Ачерби перехватило дыхание. «Что там, док?» — «Это похоже на опухоль, Аче». Тишина.

«И что теперь?».

«Нужно ехать в клинику Сан-Рафаэле в Милане. Вероятно, это доброкачественная опухоль и через месяц ты уже вернешься в команду», — успокаивал Минафра. Да уж, успокоил. Ачерби вышел на улицу и сел на велосипед. Полчаса он молча крутил педали и думал. За что это ему, именно ему? За то, что упустил свой шанс в «Милане»?

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Эмерсон и Толои

В составе на Евро больше всего вопросов вызвала оборона. В сборную не попали Алессио Романьоли из «Милана» и Мануэль Лаццари из «Лацио» — самый талантливый центрбек новой волны и эффектный латераль со скоростью выше 35 км/ч. Вместо них поехали Эмерсон Палмьери («Челси») и Рафаэл Толои («Аталанта»). Первый сыграл в АПЛ 88 минут за сезон. Второй только в феврале получил итальянский паспорт.

Ответы — в гибридной тактике.

Манчини только формально использует 4−3−3. На самом деле схемы постоянно переключаются и зависят не только от фазы игры, но и от схемы соперника в разных фазах. В стандартную 4−3−3 заключены пять-шесть рабочих вариантов. Но чаще всего итальянцы используют 4−5−1 в обороне и 3−2−4−1 в атаке. Фланговые защитники исполняют противоположные роли. В обороне оба играют на одной линии. В атаке один превращается в вингера, а второй — в третьего центрбека; по факту один фулбек — скрытый латераль, а другой — гибридный игрок.

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Марко Верратти

У Земана Марко действительно было тяжело: «Ни один тренер не заставляет так работать. Я блевал после тренировок, пробежав 20 км. Это была военная подготовка. Но у таких жертв оказались потрясающие результаты».

«Марко с трудом перенес летнюю подготовку, — рассказывал Земан La Gazzetta dello Sport. — Но потом вышел и остался. У нас больше не было игроков с такой техникой, с таким видением поля. Я не припомню, чтобы он ошибался в пасах».

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Брайан Кристанте

Кристанте — любимчик Даниэле де Росси: «Я бы хотел, чтобы в футболе было около ста игроков вроде Кристанте. Он вкладывает в игру душу, как настоящий романиста».

Брайан максимально работоспособен на поле, при этом увлекается не только футболом: читает рэп, боксирует, играет в баскетбол, обожает проводить время с двумя собаками — огромными аляскинскими маламутами.

Кстати, однажды он пострадал от типичного нарушения в Серии А — после автогола выругался и получил одноматчевый бан за богохульство.

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Мануэль Локателли

«Я страдал и плакал, — говорил Локателли в интервью La Gazzetta dello Sport про момент, когда “Милан” отказался от него и отдал в “Сассуоло”. — “Милан” был моей жизнью на протяжении многих лет. Я оказался в ситуации, которая была больше меня. То говорили, что я звезда, то жутко критиковали — молодому парню сложно с таким справиться. Я не был готов, я боялся, что никогда не буду готов. Мне нужно было собраться, прежде всего психологически».

Мануэлю повезло — в «Сассуоло» он встретил Роберто Де Дзерби. Тренер изменил его жизнь: помог поверить в себя и выйти на топ-уровень.

Летом 2020-го Локателли снова плакал — его впервые вызвали в сборную.
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Жоржиньо

В Вероне Жоржиньо пристроили в монастырь.

«Мы вшестером ютились в маленькой комнатке полтора года, нам платили 20 евро в неделю», — вспоминал игрок.

Когда выяснилось, что агент тайно заработал на переходе Жоржиньо 35 тысяч евро, пока он жил в монастыре, бразилец захотел домой. «Для меня футбол закончился. Я позвонил маме, плакал и сказал, что хочу вернуться и бросить футбол».

Но она ответила: «Ты не вернешься. Если вернешься, ищи себе другое жилье, потому что ты не вернешься в мой дом. Ты через многое прошел, ел одну и ту же пищу изо дня в день без горячей воды, а теперь хочешь бросить все из-за денег? Без шансов. Ты тренируешься с основной командой и хочешь сдаться? Я тебе не позволю».

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Маттео Пессина

Один из самых образованных футболистов сборной: получает экономическое образование, знает латынь, увлекается творчеством Ван Гога и любит балет. За всестороннее развитие Пессина благодарит родителей: «Они показали мне красоту музеев и театров, теперь я ищу красоту в произведениях искусства».

Маттео называет футбол поэзией и искусством, которое развлекает и восхищает. Красивая аналогия.

Федерико Кьеза

У постоянной работы Федерико над собой есть рациональное объяснение: в юности он сильно отставал от сверстников. «Мое тело не было готово к игре, два или три года я не попадал в состав “Фиорентины”. Я говорил себе: “Ладно, сыграю на следующей неделе”. Так я научился смотреть только вперед. Поскольку я не играл, моими матчами стали тренировки. Я пахал на них больше всех. Именно этот толчок привел меня в Серию А и не дает остановиться, заставляет расти каждый день. Я думаю только о тренировках, режиме и диете», — рассказывал Кьеза-младший.

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Николо Барелла

«Я играю в футбол не для того, чтобы что-то себе купить. Меня не интересуют Ferrari и роскошные пентхаусы. Да, футбол позволил мне переехать в новый дом. Но живу я не ради этого», — говорил Барелла в 2018-м.

Ценности у Николо другие. С будущей женой Федерикой он познакомился, когда ему было 18, а ей — 25. «Это моя первая девушка, я очень переживал, но все получилось», — рассказывал Николо. Сейчас у пары уже двое детей — Ребекке три года, Лавинии полтора. «Надо мной постоянно шутят — мол, я очень тороплюсь. Совсем молодой, а уже женился, стал капитаном, завел детей. Но ответственность за пределами поля помогает мне в игре», — говорит Барелла.

«Конте сделал меня лучше во всем, — говорит Барелла. — Он выжимает из игроков 110%. Антонио — маньяк тактики, теперь я всегда знаю, где должен находиться. Он маниакально помешан на каждой мелочи. Конте изменил мой менталитет и стиль игры, я стал меньше полагаться на инстинкты и больше думать. За Конте я готов умереть. Я никогда не встречал таких тренеров. Он говорит с тобой по-особенному, это делает разницу».

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Федерико Бернардески

В 2012 году Бернардески отказался сниматься в документальном сериале Calciatori — Giovani Speranze ["Молодые надежды"], который выходил на итальянском MTV в сезоне-2012/13. Это было реалити-шоу о жизни перспективных игроков из молодежного состава «Фиорентины». Бернардески долго уговаривали, намекали, что капитан обязан поучаствовать и что это поднимет его узнаваемость, но ничего не вышло. «Я просто хотел играть в футбол, об остальном и не думал», — вспоминал игрок.

Скромность Федерико с того времени не иссякла. В «Юве» ему достался 33-й номер, и когда спросили про любимую десятку и сравнения с Роберто Баджо, Бернардески спокойно ответил: «Конечно, мне она нравится, но эти цифры я пока не заслужил. Впереди целый сезон, чтобы сделать это. Сравнивать меня с Баджо неуместно. Мне, конечно, приятно, но это неуважение по отношению к нему».

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Андреа Белотти

Белотти — очень религиозный человек. Он называет примером для подражания приходского священника дона Серджио. Тот тоже отзывается об Андреа с теплотой: «Он рос простым и хорошим мальчиком. Каждый, кто знает характер Белотти, желает ему только наилучшего. Некоторые дети порой действуют на нервы, а другие сразу влюбляют в себя — таков Андреа».

Дон Серджио забавно вспоминал, как смотрел на юного форварда в деревне: «Честно говоря, я был поражен, когда увидел Белотти в Серии А. В детстве были ребята, которые играли намного лучше Андреа».

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Доменико Берарди

Стилистическое всемогущество вингера не системный продукт. Пока его ровесники обучались позиционной игре, Доменико впитывал стихийный креатив дворового футбола и в первую спортивную школу попал только в 11. В уличных пульках нет задач и ролей — отсюда и разносторонность, и атипичность Берарди: в его игре нет заученной механики действий — лишь творческая интерпретация эпизодов. Академичности он противопоставил интуицию.

Берарди фактически единственный игрок атаки, который не зависит от тактики и одинаково опасен в каждой фазе игры.
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Лоренцо Инсинье

Итальянцы очень прямолинейные. Меня везде забраковали из-за роста. В 14 это случилось в «Торино», и я больше не хотел играть. Сказал родителям, что все это бесполезно. Я слишком маленький. Я просыпался каждое утро в надежде, что подрос за ночь. Но надежды не сбывались, и я сообщил отцу: «Хватит. Ставим точку».

«Хорошо. Чем ты собираешься заниматься, если не футболом?». Тут я задумался: «Черт, а действительно?».

Так что я продолжил играть в команде школы Грумо Невано, и «Наполи» дал мне еще один шанс, когда мне исполнилось 15. На просмотре было очень много ребят. Но меня заметили и выбрали. Это было что-то невероятное. Наша семья всегда болела за «Наполи», но мы не могли позволить себе часто ходить на матчи. Так что, попав в молодежку, я постоянно просился подавать мячи на «Сан-Паоло», чтобы быть около поля во время игр.

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Чиро Иммобиле

На старте карьеры Чиро забивал мало, поэтому Зденек Земан не хотел брать его в «Пескару» — убедил только спортивный директор «Пескары» Даниэле Делли Карли.

Основным форвардом он стал благодаря глупости партнера: Роберто Маньеро перед вылетом на матч с «Вероном» закатал спортивные штаны выше колен и не послушал тренера, просившего привести себя в нормальный вид. Маньеро остался в запасе, сыграл Иммобиле. Так и осталось.

Но Земан редко хвалил Иммобиле — у него были специфические методы мотивации.

«Мистер просто уничтожал его, — рассказывал Верратти La Gazzetta dello Sport. — Вспоминал каждую ошибку. “Иммобиле! Ты позор этой команды!” “Чиро, это был просто кошмар!”. И так постоянно. Все смеялись, ведь знали, что Земан хочет как лучше. Он понимал, что Чиро может стать великим бомбардиром, и не хотел, чтобы он расслаблялся».

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1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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«Это не твоя вина». Что пишут англичане Сака после решающего промаха в финале Евро
Роберто Манчини: Мне жаль сборную Англии, она провела чудесный турнир
«It’s coming to Rome!» Как в Италии празднуют победу на Евро-2020
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Кьеллини 17 лет шел к трофею со сборной. Он уходил, терпел тяжелые травмы, разбивал голову — и все не зря
Англия проиграла седьмую серию пенальти на крупных турнирах
«Ты должен был встать перед этим ребенком и сказать, что сам пойдешь бить пенальти». Рой Кин раскритиковал опытных игроков сборной Англии
Позорное поведение болельщиков Англии: вылавливали фанатов Италии на выходе с «Уэмбли» и били их (видео)
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31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито». Игрок сборной Англии Магуайр — о поражении в финале Евро
Аршавин о пенальти в финале Евро: Такие бездарности. У меня нет никакого удовольствия от просмотра финала
За месяц до Евро Манчини сказал: 12 июля хочу на пляже в Портоново раздавать автографы как тренер-чемпион. Вперед!
Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала ЕВРО-2020
Кьеллини о пенальти с Англией: У нас был Джиджоне! От Джиджи мы перешли к Джиджо
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Кейн о поражении в финале Евро: Проиграть по пенальти — худшее чувство. Италия не создала много моментов
Шел домой, а пришел в Рим: триумфатором Евро-2020 стала сборная Италии
Мостовой: Двойной заменой под пенальти Саутгейт войдёт в историю. Он отнял у Англии титул
На решающий пенальти тренер Англии отправил 19-летнего мальчишку. Саутгейт точно психолог?
Доннарумма вытащил Евро для Италии. Хотя недавно его ненавидели свои же фанаты
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