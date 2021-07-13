Все о героях сборной Италии: универсальные трудяги и много-много препятствий перед признанием
Италия — победитель Евро-2020. Мы собрали короткие истории о героях нации. Позади — долгие дороги к успеху. Теперь есть заслуженный трофей.
Италия — победитель Евро-2020. Мы собрали короткие истории о героях нации. Позади — долгие дороги к успеху. Теперь есть заслуженный трофей.
Отражение ударов — сильная сторона Доннаруммы. Еще важно, насколько чисто Доннарумма отбивает мячи. В этом отношении итальянец сильно вырос за последние сезона — теперь всего 3% из отбитых им ударов ведут к добиванию.
В итоге Доннарумма:
В детстве у Ди Лоренцо было прозвище Батигол. Он много забивал и играл вообще везде: в центре нападения, в центре поля, на флангах защиты и атаки.
Всегда оставался тихим. Вот что говорил Фульвио Бертанья, директор академии «Вальдоттаво», в которой начинал юный Джованни: «Он говорил только при приветствии и прощании. “Чао, Фульвио” — “Чао, Фульвио”. Мне всегда нравился его характер, отношение к делу».
Ди Лоренцо и сейчас приезжает в академию, чтобы повидаться с детьми. Бертанья рассказывал: «Он регулярно приходит и играет с ребятами в футбол. Прекрасный пример».
Жилистый, угловатый, Кьеллини словно вышел из постапокалиптической антиутопии. Его стиль — игровой аналог поножовщины в тюремном дворе, но за привычным образом грубого зверя скрывается поразительная тяга к саморазвитию. Джорджо годами превращал себя в самого надежного защитника мира, поступательно отсекал слабости и развивал характер, а когда возраст отбирал у него важные качества — менялся и оставался таким же уверенным и непроходимым, как прежде.
Начало его эволюции положил Фабио Капелло. Кьеллини еще не исполнился 21, он был скоростным левым фулбеком и не всегда вспоминал о защите. Инволюция в более ограниченного и дисциплинированного фулбека логично привела к уходу с фланга. Тогда же он утвердился в роли перспективного персональщика. Ибра уважал его больше всех защитников в мире: «Кьелло не оставляет пространства и не дает вздохнуть».
«Такой он, Джорджо: извиняется и отправляет тебя в больницу, — шутил Кассано. — Он один из лучших парней, которых я встретил в футболе, но на поле он не узнает друзей».
Бонуччи — другой. В детстве он играл центрального нападающего и полузащитника, в первой игре центрбеком сделал
«С мячом в ногах Бонуччи лучший в Италии и один из лучших в мире, — высказывался Капелло в эфире Sky Sport. — Но он не знает, как защищаться, у него серьезные проблемы в самых основах».
Бонуччи — удивительно интуитивный защитник. Его игра построена на чтении и вольной интерпретации эпизодов; пока необходимо контролировать зону и выверять дистанцию между напарниками, Лео безнадежно невзрачен и даже не до конца надежен, но иногда его озаряет — и рождаются такие тонкие моменты, на которые способен не каждый топ. Бонуччи считывает направление паса до того, как его сделают. А иногда вынуждает соперника пасовать в заведомо неудобный момент.
Как бы ни смешило «Рому» и любителей кальчо запоздалое массовое озарение, но Спинаццола появился в Серии А всего пять лет назад, и даже итальянские тифози помнят диссонансное первое впечатление. Длинные ноги, раздутые ягодицы, огромные квадры. Лео выглядит очередным невзрачным латералем из тех, что курсируют между итальянскими середняками и щедрыми английскими топами, но развеивает иллюзию, едва получает мяч. Длинные ноги развивают шикарную дистанционную скорость, а перекачанный низ дает устойчивость и маневренность при высоком темпе. Спинаццола избегает ограничений и маленьких, и высоких бегунов, одновременно сочетая их преимущества.
Благодаря таким вещам Лео держит промежуточное звание самого быстрого игрока Евро (33,8 км/ч), но куда важнее, почему итальянский латераль настолько хорош в атаке.
Дело в том, что Лео вообще не готовился к игре в обороне. С детства и до 23 лет его обучали как инвертированного вингера. Лео засматривал видео с Роналдо и Батистутой, в подражание кумирам играл только на максимальной скорости, и получалось неплохо — в 2012-м он даже стал MVP престижного молодежного турнира в Виареджо. Не хватало только самого важного. Спинаццола не забивал.
Летом Ачерби попал в «Сассуоло». К своему первому сезону в серии А команда готовилась в горах, девятьсот метров над уровнем моря. После тренировки к Ачерби подошел врач Паоло Минафра: «Нам нужно еще раз обследовать тебя». — «Зачем?» — «У тебя высокое кровяное давление — хотим понять, почему». Во время УЗИ Минафра, как обычно, много шутил, исследовал щитовидку, сердце, потом опустился ниже и вдруг стих. У Ачерби перехватило дыхание. «Что там, док?» — «Это похоже на опухоль, Аче». Тишина.
«И что теперь?».
«Нужно ехать в клинику
В составе на Евро больше всего вопросов вызвала оборона. В сборную не попали Алессио Романьоли из «Милана» и Мануэль Лаццари из «Лацио» — самый талантливый центрбек новой волны и эффектный латераль со скоростью выше 35 км/ч. Вместо них поехали Эмерсон Палмьери («Челси») и Рафаэл Толои («Аталанта»). Первый сыграл в АПЛ 88 минут за сезон. Второй только в феврале получил итальянский паспорт.
Манчини только формально использует 4−3−3. На самом деле схемы постоянно переключаются и зависят не только от фазы игры, но и от схемы соперника в разных фазах. В стандартную 4−3−3 заключены
У Земана Марко действительно было тяжело: «Ни один тренер не заставляет так работать. Я блевал после тренировок, пробежав 20 км. Это была военная подготовка. Но у таких жертв оказались потрясающие результаты».
«Марко с трудом перенес летнюю подготовку, — рассказывал Земан La Gazzetta dello Sport. — Но потом вышел и остался. У нас больше не было игроков с такой техникой, с таким видением поля. Я не припомню, чтобы он ошибался в пасах».
Кристанте — любимчик Даниэле де Росси: «Я бы хотел, чтобы в футболе было около ста игроков вроде Кристанте. Он вкладывает в игру душу, как настоящий романиста».
Брайан максимально работоспособен на поле, при этом увлекается не только футболом: читает рэп, боксирует, играет в баскетбол, обожает проводить время с двумя собаками — огромными аляскинскими маламутами.
Кстати, однажды он пострадал от типичного нарушения в Серии А — после автогола выругался и получил одноматчевый бан за богохульство.
«Я страдал и плакал, — говорил Локателли в интервью La Gazzetta dello Sport про момент, когда “Милан” отказался от него и отдал в “Сассуоло”. — “Милан” был моей жизнью на протяжении многих лет. Я оказался в ситуации, которая была больше меня. То говорили, что я звезда, то жутко критиковали — молодому парню сложно с таким справиться. Я не был готов, я боялся, что никогда не буду готов. Мне нужно было собраться, прежде всего психологически».
Мануэлю повезло — в «Сассуоло» он встретил Роберто Де Дзерби. Тренер изменил его жизнь: помог поверить в себя и выйти на
В Вероне Жоржиньо пристроили в монастырь.
«Мы вшестером ютились в маленькой комнатке полтора года, нам платили 20 евро в неделю», — вспоминал игрок.
Когда выяснилось, что агент тайно заработал на переходе Жоржиньо 35 тысяч евро, пока он жил в монастыре, бразилец захотел домой. «Для меня футбол закончился. Я позвонил маме, плакал и сказал, что хочу вернуться и бросить футбол».
Но она ответила: «Ты не вернешься. Если вернешься, ищи себе другое жилье, потому что ты не вернешься в мой дом. Ты через многое прошел, ел одну и ту же пищу изо дня в день без горячей воды, а теперь хочешь бросить все
Один из самых образованных футболистов сборной: получает экономическое образование, знает латынь, увлекается творчеством Ван Гога и любит балет. За всестороннее развитие Пессина благодарит родителей: «Они показали мне красоту музеев и театров, теперь я ищу красоту в произведениях искусства».
У постоянной работы Федерико над собой есть рациональное объяснение: в юности он сильно отставал от сверстников. «Мое тело не было готово к игре, два или три года я не попадал в состав “Фиорентины”. Я говорил себе: “Ладно, сыграю на следующей неделе”. Так я научился смотреть только вперед. Поскольку я не играл, моими матчами стали тренировки. Я пахал на них больше всех. Именно этот толчок привел меня в Серию А и не дает остановиться, заставляет расти каждый день. Я думаю только о тренировках, режиме и диете», — рассказывал
«Я играю в футбол не для того, чтобы
Ценности у Николо другие. С будущей женой Федерикой он познакомился, когда ему было 18, а ей — 25. «Это моя первая девушка, я очень переживал, но все получилось», — рассказывал Николо. Сейчас у пары уже двое детей — Ребекке три года, Лавинии полтора. «Надо мной постоянно шутят — мол, я очень тороплюсь. Совсем молодой, а уже женился, стал капитаном, завел детей. Но ответственность за пределами поля помогает мне в игре», — говорит Барелла.
«Конте сделал меня лучше во всем, — говорит Барелла. — Он выжимает из игроков 110%. Антонио — маньяк тактики, теперь я всегда знаю, где должен находиться. Он маниакально помешан на каждой мелочи. Конте изменил мой менталитет и стиль игры, я стал меньше полагаться на инстинкты и больше думать. За Конте я готов умереть. Я никогда не встречал таких тренеров. Он говорит с тобой
В 2012 году Бернардески отказался сниматься в документальном сериале Calciatori — Giovani Speranze ["Молодые надежды"], который выходил на итальянском MTV в сезоне-2012/13. Это было
Скромность Федерико с того времени не иссякла. В «Юве» ему достался 33-й номер, и когда спросили про любимую десятку и сравнения с Роберто Баджо, Бернардески спокойно ответил: «Конечно, мне она нравится, но эти цифры я пока не заслужил. Впереди целый сезон, чтобы сделать это. Сравнивать меня с Баджо неуместно. Мне, конечно, приятно, но это неуважение по отношению к нему».
Белотти — очень религиозный человек. Он называет примером для подражания приходского священника дона Серджио. Тот тоже отзывается об Андреа с теплотой: «Он рос простым и хорошим мальчиком. Каждый, кто знает характер Белотти, желает ему только наилучшего. Некоторые дети порой действуют на нервы, а другие сразу влюбляют в себя — таков Андреа».
Дон Серджио забавно вспоминал, как смотрел на юного форварда в деревне: «Честно говоря, я был поражен, когда увидел Белотти в Серии А. В детстве были ребята, которые играли намного лучше Андреа».
Стилистическое всемогущество вингера не системный продукт. Пока его ровесники обучались позиционной игре, Доменико впитывал стихийный креатив дворового футбола и в первую спортивную школу попал только в 11. В уличных пульках нет задач и ролей — отсюда и разносторонность, и атипичность Берарди: в его игре нет заученной механики действий — лишь творческая интерпретация эпизодов. Академичности он противопоставил интуицию.
Итальянцы очень прямолинейные. Меня везде забраковали
Так что я продолжил играть в команде школы Грумо Невано, и «Наполи» дал мне еще один шанс, когда мне исполнилось 15. На просмотре было очень много ребят. Но меня заметили и выбрали. Это было
На старте карьеры Чиро забивал мало, поэтому Зденек Земан не хотел брать его в «Пескару» — убедил только спортивный директор «Пескары» Даниэле Делли Карли.
Основным форвардом он стал благодаря глупости партнера: Роберто Маньеро перед вылетом на матч с «Вероном» закатал спортивные штаны выше колен и не послушал тренера, просившего привести себя в нормальный вид. Маньеро остался в запасе, сыграл Иммобиле. Так и осталось.
Но Земан редко хвалил Иммобиле — у него были специфические методы мотивации.
«Мистер просто уничтожал его, — рассказывал Верратти La Gazzetta dello Sport. — Вспоминал каждую ошибку. “Иммобиле! Ты позор этой команды!” “Чиро, это был просто кошмар!”. И так постоянно. Все смеялись, ведь знали, что Земан хочет как лучше. Он понимал, что Чиро может стать великим бомбардиром, и не хотел, чтобы он расслаблялся».