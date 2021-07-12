Кейн о поражении в финале Евро: Проиграть по пенальти — худшее чувство. Италия не создала много моментов

«Парни не могли выложиться сильнее. Худшее чувство в мире — проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир — мы должны гордиться и держать голову высоко. Какое-то время будет больно.



Мы играли против очень хорошей команды. Мы отлично начали. Возможно, слишком глубоко сели. Иногда, когда забиваешь так рано, легко поддаться желанию и попытаться смягчить давление.